التطوير المهني بجامعة الإسكندرية يطلق منصة افتراضية للتوظيف

أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الاسكندرية عن إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف لسنة 2021، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع رؤساء تسع جامعات مصرية.





وتتيح هذه المنصة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام، كما ستوفر للطلاب فرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية، فضلًا عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهني، وسوف تطلق المنصة أولى فاعلياتها يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021، تحت عنوان "الملتقى الافتراضي للتوظيف" (UCCD March Career Expo).





اقرأ أيضًا:

بعد افتتاح أكبر خلية دفن بمصر.. 15 معلومة عن مركز المخلفات الخطرة بالإسكندرية





ويعد هذا الملتقى هو الثاني من نوعه، حيث عقد الملتقى الافتراضي الأول في سبتمبر 2020.





وتأتى هذه المبادرة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.



وأعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، عن سعادته بإطلاق هذه المنصة الدائمة للتوظيف، وذلك في إطار سعى الجامعة الدائم لدعم الطلبة والخريجين وصقلهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك على مدار عام كامل بالتعاون مع التسع جامعات الشريكة.





وأوضح أن هذه المنصة تعد ثلاثية الأبعاد ديناميكية، حيث تساعد أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، وتمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من التواصل الافتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي، كما تتيح فرص الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة حيث يتقابل من خلالها أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجي الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) و/أو البريد الإلكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.