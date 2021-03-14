كيف نتخلص من الضغط العصبي؟.. معالجة نفسية وخبيرة اليوجا تكشف

قالت هنا كمال، المعالجة النفسية وخبيرة اليوجا، إنه من الضرورى عدم الاستسلام للضغط العصبى لأنه أصبح غالبا على معظم الناس فى حياتها اليومية، لافتة إلى أن الضغط شيء طبيعى جدا ولا بد من التعامل معه بهدوء.





وأضافت هنا كمال، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن تمارين اليوجا رياضة لتحريك الجسم والنشاط، بينما " الماديتيشن " هى رياضة ذهنية ، ويمكن أن يعمل على توقيف الأفكار السلبية وتغير أى أحاسيس ومشاعر التي منها جلد الذات وعدم التصالح مع النفس وعدم التصالح مع الماضي.





وتابعت ا لمعالجة النفسية وخبيرة اليوجا، أن أغلب الناس تفضفض مشاكلها لأصدقائها أو أقاربها وبالتالى من السهل إفشاء السر بينهم أو عدم فهم منهم، وبالتالى تندم من اتخاذ خطوة الفضفضة، منوهة إلى أنه يفضل أن تكتب على ورقة كل ما تشعر به من ضيق حتى تفرغ كل أفكارك السلبية على الورق.



