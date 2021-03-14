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كيف نتخلص من الضغط العصبي؟.. معالجة نفسية وخبيرة اليوجا تكشف

الأحد 14/مارس/2021 - 01:52 م
المعالجة النفسية
المعالجة النفسية وخبيرة اليوجا
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ريهام فيكتور
قالت هنا كمال، المعالجة النفسية وخبيرة اليوجا، إنه من الضرورى عدم الاستسلام للضغط العصبى لأنه أصبح غالبا على معظم الناس فى حياتها اليومية، لافتة إلى أن الضغط شيء طبيعى جدا ولا بد من التعامل معه  بهدوء.

وأضافت  هنا كمال، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن تمارين اليوجا رياضة  لتحريك الجسم والنشاط، بينما " الماديتيشن " هى رياضة ذهنية ، ويمكن أن يعمل على توقيف الأفكار السلبية وتغير أى أحاسيس ومشاعر التي منها جلد الذات وعدم التصالح مع النفس وعدم التصالح مع الماضي.

وتابعت المعالجة النفسية وخبيرة اليوجا، أن أغلب الناس تفضفض مشاكلها لأصدقائها أو أقاربها وبالتالى من السهل إفشاء السر بينهم أو عدم فهم منهم، وبالتالى تندم من اتخاذ خطوة الفضفضة، منوهة إلى أنه يفضل أن تكتب على ورقة كل ما تشعر به من ضيق حتى تفرغ كل أفكارك السلبية على الورق.

وأكدت المعالجة النفسية وخبيرة اليوجا، أنه لا بد من حرق كل هذا الورق، موضحًا أنه من خلال حرق الورق تشعر بتفريغ للألم والوجع من داخلك لان الهدف من الفضفضة إخراجه من داخلك وليس الاحتفاظ به، مشيرة إلى أن التأمل أو " الماديتاشين " مهم جدا للتحكم فى أفكارك عن طريق الجلوس فى مكان هادئ وصامت وغلق عينك والتركيز مع النفس فقط.
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