بتكلفة 23 مليون جنيه.. افتتاح محطة مناولة القمامة بالبراجيل بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة.. والمحافظ: نقلة حضارية للمنطقة لحل مشكلة القمامة

وزيرا التنمية المحلية والبيئة يشاركان في افتتاح محطة مناولة البراجيل

وزيرة البيئة: المحطة مقامة على مساحة 3000 متر

وزير التنمية المحلية: انشاء مدافن قمامة ومحطات وسيطة بـ 114 مليون جنيه

محافظ الجيزة: 23 مليون جنيه تكلفة محطة البراجيل

شهدت محافظة الجيزة أمس ، افتتاح محطة مناولة منظومة القمامة بالبراجيل بمركز أوسيم، والتي تأتي كخطوة للقضاء على ظاهرة القمامة ونقطة تجميع للقمامة لحين رفعها للمقلب الرئيسي بشبرامنت، وذلك في حضورالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وشفيق جلال رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة ولفيف من قيادات الوزارتين والمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب .

وخلال الافتتاح أكدت الدكتورة وزيرة البيئة، أن المحطة الوسيطة بالبراجيل تم انشاؤها بالكامل من خلال وزارة البيئة بمساحة 3000 م2 وتكلفة 23 مليون جنيه ، بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع ، وجامعة عين شمس كأستشارى لمراجعة التصميمات ومتابعة التنفيذ والتسليم، وتم توفير المعدات المتحركة لها لنقل المخلفات من المحطة الى مدفن شبرامنت.





وأوضحت وزيرة البيئة أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات ، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضا دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.





ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن افتتاح المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة يأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات واستكمال رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بالمحافظة.





وأضاف " شعراوى " أن المحطة تقع على مساحة 3 آلاف متر وبطاقة تصميمية تصل إلى 2000 طن فى اليوم وتخدم سكان مركز ومدينة أوسيم والبراجيل والقرى المحيطة والبالغ عددهم حوالى 500 ألف نسمة تقريبًا.





وأوضح اللواء محمود شعراوى أن التكلفة الإجمالية للمحطة الوسيطة بالبراجيل تبلغ حوالى 14 مليون جنيه بالاضافة الي عدد من المعدات الخاصة بالمنظومة بتكلفة 9 ملايين جنيه وتأتى فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة وتطوير البنية التحتية.





وقال وزير التنمية المحلية أن محافظة الجيزة شهدت خلال الفترة الماضية إنشاء مدفن صحى آمن للمخلفات على مساحة 10 أفدنة بمنطقة شبرامنت بتكلفة 35 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه لإستكمال المرحلة الثانية لخدمة مراكز المحافظة سيتم إنشاء 3 مدافن صحية فى منشأة القناطر والعياط والصف وإنشاء محطة وسيطة بأطفيح بإجمالى تكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 114 مليون جنيه.





وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه فى إطار خطة الوزارة للبرنامج الثانى من المنظومة الجديدة للمخلفات والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن قامت وزارة التنمية المحلية من خلال الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بتقديم الدعم الفنى للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لإعداد كراسة الشروط والمواصفات فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة بأحياء الهرم والعمرانية لرفع مستوي النظافة ورفع كفاءة المنظومة إستعدادًا لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الفترة المقبلة .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة تواصل جهودها للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بجميع محافظات الجمهورية وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصري والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة الجديدة.

وأكد "شعراوي" علي المتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمنظومة الجديدة للمخلفات ، وشدد شعراوي علي أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة للمخلفات ، مشيرا إلى انه تم رفع نحو ٤٢ مليون طن مخلفات وتراكمات القمامة من كافة المحافظات خلال عام ونصف .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الافتتاح ان المحطه سوف تساهم في تسهيل وخفض المسافات لعمليات الجمع والنقل للمخلفات حيث سيتم تجميع المخلفات بها من خلال سيارات ذات حمولة صغيرة على أن تقوم سيارات كبيرة بالنقل المباشر من محطه المناولة إلى المدفن الصحي بشبرامنت بما يحقق الهدف المرجو منها وهو القيام بأكبر كم من عمليات جمع للمخلفات وتقليص المدة الزمنية التي تلتهما عمليات الجمع والنقل للمخلفات من نقاط الجمع الي المقلب العمومي ، والذي يبعد عن مركز ومدينة أوسيم بحوالي 40 كم و هذه المسافة تجعل الوقت غير كاف للانتهاء من رفع مخلفات القمامة بالكامل على مدار اليوم فضلا عن الجهد المبذول وتهالك المعدات التي تحتاج إلى صيانة دورية بصفة مستمرة.

وأشار الي انه تم تزويد المحطة بميزان بسكول يسع لعشرات الاطنان وتحتوي على 5 باكيات لتجميع المخلفات بسعه أجمالية تصل 1440 طنا ما يساهم في تخفيف العبء عن محطات مناولة المريوطية والوراق وكرداسة كما تم مراعاة أماكن التهوية ومظلات للانتظار ورامب لصيانة السيارات وغرف تحكم في الميزان، فضلا عن دعم الأرضيات بخرسانات مسلحة لتتحمل الأوزان الثقيلة.

وعقب الافتتاح تفقد وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة المحطة الوسيطة واستمعوا الي شرح من رئيس هيئة التجميل بالجيزة حول آليات العمل بالمحطة.