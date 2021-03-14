قيادات هيئة قناة السويس تتفقد موقع حريق الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن

توجه عدد من القيادات بمجلس ادارة هيئة قناة السويس، لتفقد موقع حريق الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن ، منذ قليل.

ووجه الفريق اسامة ربيع، رييس هيئة قناة السويس، بالتدخل السريع لاخماد الحريق والسيطرة عليه، توجبه كل سبل الدعم في سبيل ذلك.

واندلع حريق،قبل قليل، في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن، أحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.



تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، أخطارًا من نائبة بوقوع حريق في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن "إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس" دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن، وعلي الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.