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برلمان

وزير الخارجية لـ تركيا: سياسة مصر تسعى للاستقرار في المنطقة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:57 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى
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فريدة محمد

قال سامح شكري وزير الخارجية، إننا رصدنا التصريحات التركية حول فتح قنوات الحوار والاتصال مع مصر.

وأضاف شكرى، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر دائما تحرص على  استمرار العلاقات بين  الشعبين المصري و التركي و الوضع السياسى ، ارتبط  دائما بمواقف الساسة في تركيا ، خاصة بعد المواقف السلبية التي اتخذوها  تجاه مصر.

وحول التواصل بين مصر و تركيا قال شكري : " لا تواصل  خارج الاطار الدبلوماسي الطبيعي و اذا ما وجدنا افعال حقيقية  من تركيا و اهداف  تتسق مع الاهداف و السياسات المصرية التي تسعى  للاستقرار في المنطقة و عدم التدخل في شئون الدول و الاحترام المتبادل ستكون الارضية مؤهلة  للعلاقة الطبيعية مع تركيا".

واختتم:" الأقوال لا تكفي و انما ترتبط  بالافعال و السياسات و الافعال هي التي تعيد أي علاقات لوضعها الطبيعي".
وزير الخارجية لـ تركيا: سياسة مصر تسعى للاستقرار في المنطقة
وزير الخارجية لـ تركيا: سياسة مصر تسعى للاستقرار في المنطقة
وزير الخارجية لـ تركيا: سياسة مصر تسعى للاستقرار في المنطقة
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