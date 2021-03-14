محافظ الوادي الجديد يشهد مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الذي يعقده الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال الفترة من ١٣ حتى ١٦ مارس الجاري بالمحافظة ، بحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات ومنسقي وأعضاء الجمعيات بتسع محافظات على مستوى الجمهورية وذلك لعرض وتفسير اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.





ووجه محافظ الوادي الجديد خلال كلمته بالمؤتمر، الشكر والتقدير للجمعيات الأهلية والخيرية علي دورها في دعم جهود المحافظة لتقديم المساعدات والخدمات للحالات المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم.





كما أكد محافظ الوادى الجديد أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات التنفيذية والجمعيات الأهلية في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من خلال دراسة احتياجات المواطنين بالقري المستهدف تطويرها ضمن المبادرة بمركز الفرافرة والمساهمة في تنفيذ مشروعات صغيرة لأبناء هذه القرى لتمكينهم اقتصاديًا.

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على جانب آخر تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع مزرعة النخيل التابعة لإحدى الجمعيات الخيرية الكبرى بالداخلة والمقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان كوقف خيري للمنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية.





وأشاد الزملوط بما تم إنجازه بالمشروع، حيث تم الانتهاء من غرس وزراعة ١٢ ألفا و٥٠٠ فسيلة حتى الآن، وقام المحافظ بافتتاح المسجد ودار الضيافة الملحق بالمشروع.





كما تفقد مشروع استثمار زراعي على مساحة ٣٥٠ فدانا لزراعة أصناف عالية الجودة من محصول القمح وغيره من المحاصيل الزراعية الموسمية.

كما تفقد محافظ الوادى الجديد عددا من المشروعات الاستثمارية الزراعية الحديثة ومنها مشروع تجربة مستحدثة لزراعة نبات الفول بنظام الري بالتنقيط علي مساحة ٢٠٠ فدان والذي يبلغ إنتاجيته ١٥ إردبا للفدان.





كما تفقد مشروع زراعة نخيل علي مساحة ٢٠٠ فدان والذي يضم ١٦ ألف نخلة تم زراعتها حتى الآن، حيث أشاد المحافظ بجدية التنفيذ وحجم الإنجاز، موجها برفع المساحة المجاورة للتوسع في المشروع.





كما تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته بمركز الداخلة اليوم، سير العمل بمشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق الداخلة - العوينات بطول ٢٧٠ كم وتوسعته من ٧ متر إلي ٢٣ مترا ليصبح طريقا مزدوجا بواقع ٦ حارات ، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الدفاع والنقل لتنفيذ تصديق رئيس الجمهورية لإعادة تأهيل ورصف الطريق، وذلك لتيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار علي أرض المحافظة.





كما تفقد الزملوط أعمال تركيب الخلاطات التي تنتج الخلطة الإسفلتية، بالإضافة إلي تقنية إعادة تدوير الطبقة الإسفلتية القديمة بنفس المواصفات الفنية للأسفلت الجديد. مشيداََ بنسب التنفيذ ومعدل الأداء للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.



