البنك المركزي: ندرس تطبيق تكليفات السيسي بشأن التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

قال مصدر بارز بالبنك المركزي المصري، إن البنك يدرس حاليا التكليفات الرئاسية الخاصة بتوسيع عمليات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ؛ عبر الوحدات الفنية المتخصصة داخل البنك.





وأكد في تصريحات مقتضبة لـ صدي البلد، أن البنك بصدد دراسة ما ان كان سيفكر في طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة ميسرة أسوة بالمبادرة الأولي والتي كان إجمالي محفظتها 20 مليار جنيه تم استنفاذها في 2018 الماضي، أم سيتم تعديل المبادرة الثانية الخاصة بتمويل فئات متوسطي الدخل بمحفظة 50 مليار جنيه وفائدة 8-10% متناقصة.





وأضاف أن البنك المركزي المصري بصدد الاعلان عن التفاصيل الجديدة للمبادرة المكلف بها من الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا جدا والتي تتضمن التفاصيل و الملامح الخاصة بتلك المبادرة الهامة.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع قيادات البنك المركزي المصري من بينهم طارق عامر محافظ البنك المركزي ونائبيه جمال نجم و رامي أبوالنجا و الدكتورة مي أبوالنجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي؛ إذ تم توجيه البنك بضرورة التوسع في عمليات التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل بفائدة 3%.





واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنجزات البنك المركزي حول مواجهة تداعيات فيروس كورونا وتنامي الاحتياطي النقدي و تطبيقات الشمول المالي.