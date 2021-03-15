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مرأة

وداعا لدهون البطن بأسرع ريجيم

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

إذا كنتِ ممن يعانون من الكرش وتريدين حرق دهون البطن العنيدة أو استعادة لياقتك سريعا، إليك ريجيم لمدة 3 أسابيع لإنقاص الوزن بسرعة ونسف الدهون.. إليك خطة الريجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى إليك. 



الأسبوع الأول
الإفطار

بيضة مسلوقة + توست سن +3 ملاعق فول بالليمون
أو شريحة جبن قريش +توست سن


الغداء

2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة


 بعد الغداء بساعتين
طبق زبادى




العشاء .. قبل النوم بساعتين

 كوب زبادى

أو شريحة جبن  + طبق سلطة

أو شريحتان نستو لايت +توست سن


الأسبوع الثانى

الإفطار 6 صباحا
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن

سناك بعد الفطار بـ3 ساعات
ثمرة فاكهة


الغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة


بعد الغداء بساعتين
كوب زنجبيل بدون سكر


العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى أو طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم.
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