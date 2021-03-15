وداعا لدهون البطن بأسرع ريجيم

إذا كنتِ ممن يعانون من الكرش وتريدين حرق دهون البطن العنيدة أو استعادة لياقتك سريعا، إليك ريجيم لمدة 3 أسابيع لإنقاص الوزن بسرعة ونسف الدهون.. إليك خطة الريجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى إليك.
الأسبوع الأول
الإفطار
بيضة مسلوقة + توست سن +3 ملاعق فول بالليمون
أو شريحة جبن قريش +توست سن
الغداء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
بعد الغداء بساعتين
طبق زبادى
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادى
أو شريحة جبن + طبق سلطة
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
الأسبوع الثانى
الإفطار 6 صباحا
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن
سناك بعد الفطار بـ3 ساعات
ثمرة فاكهة
الغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
بعد الغداء بساعتينكوب زنجبيل بدون سكر
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم.