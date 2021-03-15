وداعا لدهون البطن بأسرع ريجيم

شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن



سناك بعد الفطار بـ3 ساعات

ثمرة فاكهة



الغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا



علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى



أو



3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة









بعد الغداء بساعتين



أوكوب زنجبيل بدون سكر