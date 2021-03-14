باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام نانت في الدوري الفرنسي

يستضيف نادي باريس سان جيرمان نادي نانت على ملعبه في ستاد بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات الأسبوع 29 من الدوري الفرنسي.





يشارك باريس في المباراة وهو في المركز الثاني من ترتيب دول الدوري بعد ان فاز في تسع عشر مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وانهزم في ست مباريات ليصل الى 60 نقطة خلف نادي ليل متصدر الدوري حاليا برصيد 62 نقطة.





وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكتم ل:

حراسة المرمى، كيلور نافاس





الدفاع، برسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، عبدو ديالو، كولين داجبا.





خط الوسط، ماركو فيراتي، رافينيا الكانتارا، دانيلو بيريرا.





الهجوم، دراكسلر، كيلين امبابي، انخيل دي ماريا.

ويسعى بي اس جي هذا الموسم الى الفوز بالدوري الفرنسي والجمع بينه وبين دوري أبطال أوروبا الذي تصدر فيه الى دور الثمانية.





بينما يتواجد نادي نانيت في المركز اقبل الأخير في ترتيب الدوري، بعد فوزه في أربع مباريات فقط، وخسارته في 12 مباراة والتعادل في 12 مباراة ليتوقف رصيده عند 24 نقطة.





ويواجه نانيت شبح الهبوط الى دوري الدرجة الثانية حال عدم تمكنه من تحسين نتائجه.