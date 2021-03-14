باقة أقل من 150 ألف جنيه.. أسعار أفضل 5 سيارات داخل السوق المصري للمستعمل| صور

يبحث الكثير عن اقتناء سيارة مستعملة تحمل العديد من المواصفات، ربما تتعلق بوسائل الأمن والسلامة، أو حزمة الرفاهية والكماليات المطروحة من قبل كل صانع، أو عنصر التصميم والذي يتنوع بين عدة إطلالات مختلفة، ولكن يشكل عامل السعر أهمية كبيرة لدى الكثير، نظرًا للميزانية الشخصية التي تختلف من شخص إلى آخر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد"، قائمة بـ أفضل 5 سيارات داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة سعرية أقل من 150 ألف جنيه، والتي تختلف بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الإصدار.

1- شيفروليه أفيو

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 86 حصان، و 132 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بنوعين من نواقل الحركة، مانيوال و اوتوماتيك.

وبفضل هذه الإمكانيات يمكنها التسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 11.9 ثانية، وتحتوي من الداخل على تكييف هواء، وزجاج كهربائى، و انذار، و باور ستيرنج.

ويبدأ سعر شيفروليه افيو داخل السوق المصري للسيارات بقيمة قدرها 65 ألف جنيه.

2- نيسان صني N 16

تعتمد النسخة نيسان صني N16 على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و بسرعة قصوى قدرت بـ 180 كم/ساعة، متصل بنوعين من نواقل الحركة.

و تضم عدة تجهيزات باختلاف الفئة المقدمة ومنها، فرامل ABS، و EBD، ووسائد هوائية للمقاعد الأمامية، و تكييف هواء، وزجاج كهربائي، و جنوط معدنية مع تطعيمات بلمسات الخشب للفئة الأعلى تجهيزًا.

ويبدأ سعر السيارة نيسان صني N16 بقيمة قدرها 80 ألف جنيه.

3- ميتسوبيشي لانسر "بوما"

طرحت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما عبر فئتين من المحركات، الأول بسعة 1300 سي سي، بقوة 88 حصان، و الاخر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصان، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و آخر أوتوماتيكي CVT.

و تأتي لانسر بوما بطول يبلغ 4.470 مم، وبعرض 1.760 مم، و بارتفاع 1.505 مم، كما تضم تكييف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، و مقود حركة باور، و فتحة سقف للفئات الأعلى تجهيزًا "سوبر اكشن".

وتبدأ اسعار ميتسوبيشي لانسر بوما بقيمة قدرها 100 ألف جنيه.

4- هيونداي فيرنا

تستمد هيونداي فيرنا قوتها من سواعد محرك 1600 سي سي، بقوة 106 حصان، و 144 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، وآخر مانيوال خماسي السرعات.

و يأتي طول السيارة بنسبة بلغت 4.260 مم، وعرض 1.680 مم، وارتفاع 1.405 مم، و قاعدة عجلات بطول 2.440 مم، كما تمتلك نظام ترفيهي مكون من كاسيت CD، و عدد 4 مكبرات صوتية، و زجاج كهربائي، و تكييف هواء.

ويبدأ سعر هيونداي فيرنا داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة قدرها 70 ألف جنيه.

5- هيونداي النترا الجمل 2008

تتسارع السيارة عبر نوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال والآخر أوتوماتيكي، وبمحرك سعة 1600 سي سي، وبقوة 121 حصان، وبسرعة قصوى تصل لـ 185 كم/ساعة.

وتضم عدة تجهيزات منها وسائد هوائية AIR BAGS، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة المهام، وفتحة سقف للفئات الأعلى تجهيزًا، إلى جانب جنوط رياضية، وزجاج كهربائي، وباور.