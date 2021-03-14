مقارنة بين سيارة MG ZS و رينو داستر موديل 2021| صور

تنتمي كلا من النسخة ام جي ZS و رينو داستر، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، و التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، و تلاقي هذه الفئة اقبالًا كبيرًا داخل الأسواق المصرية للسيارات، بتعدد الفئات و الإصدارات المقدمة على طريقة كل صانع.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مقارنة بين ام جي ZS و رينو داستر موديل 2021.

1- ام جي ZS موديل 2021

تتسارع السيارة ام جي ZS من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 10.9 ثانية، و يرجع ذلك لاعتمادها على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، يستمد عزمه من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر.

بلغت نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم، و قدرت نسبة طول السيارة نحو 4314 مم، وبعرض 1809 مم، وبارتفاع 1624 مم، وبوزن كلي يبلغ 1258 كم، و مساحة تخزينية تسع لـ 495 لتر.

و تحتوي على مصابيح LED، و مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة، و مرايات جانبية كهربائية، و مقود حركة متعدد المهام، و جنوط رياضية، إلى جانب حزمة من وسائل الأمان و التحكم.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي ZS موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 254.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 269.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك كاملة التجهيزات موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 287.990 جنيه.

2- رينو داستر موديل 2021

ينبض قلب رينو داستر 2021 من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، و 156 نيوتن/ متر من عزم الدوران، بينما تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في توقيت زمني يقدر بـ 11.9 ثانية.

و تستمد أمور التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر لـ 100 كم، بينما جاءت بنسبة طول بلغت 4340 مم، و بعرض 1804 مم، و بارتفاع 1693 مم، و بمساحة تخزينية تستعب إلى 445 لتر.

و تضم السيارة باقة من وسائل الحماية وأنظمة المكابح المتطورة، إلى جانب شاشة لـ عرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، وعجلات رياضية، و تكييف هواء، وزجاج كهربائى.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو داستر 2021 :

الفئة الأولى H1 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 288 ألف جنيه.

الفئة الثانية H2 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 316 ألف جنيه.

الفئة الثالثة H3 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 348 ألف جنيه.