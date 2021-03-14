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رياضة

طبيب منتخب تونس : الأهلي وراء إصابة علي معلول

الأحد 14/مارس/2021 - 11:54 م
علي معلول
علي معلول
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عمرو ابوبكر
كشف سهيل الشملي طبيب منتخب تونس عن موقف علي معلول من العودة والمشاركة في المران الجماعي شواء مع الأهلي او منتخب بلاده.

وقال الشملي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس ٢، إن اصابة علي معلول ليست كبيرة ولكن مضاعفتها صعبة للغاية، وعدم مشاركته ضرورية للغاية والراحة اهم شئ للعلاج من هذه الاصابة. 

وأضاف طبيب منتخب تونس أن، السبب وراء تكرار اصابة معلول سببها كثرة المشاركات مع النادي الأهلي، وهذا سنتخطاه بالراحة والعلاج الطبيعي؛ ولكن الاصابة العضلية ليس لها توقيت ثابت للتعافي منها. 

وأكمل: معلول امامه من ثلاثة لاربع اسابيع للعودة بشكل طبيعي للمران الجماعي مع فريقه او منتخب تونس، وذلك يعتمد على استقباله للعلاج الطبيعي. 

واشار الشملي الى أن، معلول يتواصل معنا دائماََ وهو من اللاعبين المؤثرين مع الاهلي ومنتخب تونس، وفي الفترة الحالية له ثقله. 
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