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رياضة

أثناء لعبه مباراة نانت.. تفاصيل تعرض منزل دي ماريا للسرقة وعائلته بداخله

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

أكدت تقارير صحفية، أن أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض لعملية سطو مسلح على منزله، وسط أنباء عن تعرض عائلته للأذى والاختطاف من قِبَل المسلحين خلال مباراة فريقه ضد نانت.


وبحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن منزل دي ماريا تعرض للسرقة وعائلته بداخله خلال مباراة نانت وهو السبب الذي جعل اللاعب يخرج من المباراة.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو دخل في حديث مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو مع مطلع الشوط الثاني.

وتابعت الإذاعة الفرنسية، أن بوكيتينو اصطحب دي ماريا ولاعب آخر من الفريق الباريسي لم يتم الكشف عن هويته حيث تعرض أيضًا منزله للسطو المسلح.
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