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أخبار العالم

عشرات الوفيات بين صفوف المتظاهرين في ميانمار

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:51 ص
مظاهرات ميانمار
مظاهرات ميانمار
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام محلية عن نقل 34 جثة إلى إحدى مستشفيات يانجون في ميانمار بعد تظاهرات  أمس الأحد ضد الانقلاب العسكري. 

فيما أعلن المجلس العسكري في ميانمار الأحكام العرفية على بلدتي هلاينج ثاريار وشويبيثا في يانجون، أكبر مدينة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس نقلًا عن وسائل إعلام محلية تديرها الدولة.

كما قال مذيع في الأخبار التليفزيونية المحلية التي تديرها الدولة، فإن المجلس العسكري يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانغون لممارسة (في بلدتي هلاينغ ثاريار وشويبيثا) .. لأداء الأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء.


وفي فبراير 2021، أطاح جيش ميانمار بالحكومة المحلية وشكل مجلسًا عسكريًا ، متهمًا حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بالمشاركة في تزوير الانتخابات ، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام. واحتجز الجيش عددا من كبار المسؤولين ، بمن فيهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو كي.


وقُتل أكثر من 50 شخصًا منذ ذلك الحين في الاحتجاجات التي تلت ذلك ، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
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