الجيش الأمريكي يختبر "صاروخا" يفوق سرعة الصوت

أعلن سلاح الجو الأمريكي أنه سيطلق رحلة طيران تجريبية لصاروخ فائق لسرعة الصوت (هايبر سونيك) الذى يعمل على تطويره .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الصاروخ سيكون الأول من نوعه ويفوق سرعة الصوت في الجيش الأمريكي حيث يطلق عليه "AGM-183A"، وهو من أنواع "سلاح الرد السريع المطلق من الجو" (ARRW) التي يطورها سلاح الجو بالتعاون مع شركة "لوكهيد مارتن".

وقال سلاح الجو في بيان إنه "يريد الاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم قدرة أسلحة تقليدية تفوق سرعة الصوت لميادين القتال في أوائل العقد الحالي".

ويطلق هذا السلاح إلى الغلاف الجوي بالطريقة التي تطلق بها الصواريخ التقليدية، وذلك بواسطة صواريخ دفع ثم تنفصل عنها "مركبة انزلاقية" تحلق على ارتفاعات أقل وبسرعات كبيرة تجعل من الصعب رصدها.