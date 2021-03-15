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أخبار العالم

عمل إرهابي جبان .. البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي طائرة مفخخة باتجاه السعودية

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، إطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إنها تدين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم طائرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين الآمنين وينتهك القانون الدولي الإنساني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وأكدت الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين الآمنين في المملكة. 
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