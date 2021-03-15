بسبب كورونا.. إيران تعلن تعليق كافة الرحلات الجوية مع العراق لمدة أسبوع

قررت السلطات الإيرانية، تعليق كافة الرحلات الجوية مع العراق لمدة أسبوع واحد "حفاظًا على سلامة مواطنيها من النسخة البريطانية لفيروس كورونا".





وقالت منظمة الطيران الإيرانية المنظمة في بيان نشرته وكالة إرنا الرسمية إن "إيقاف كافة الرحلات الجوية مع العراق سيكون لمدة أسبوع بسبب تفشي النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في العراق بشكل كبير مؤخرًا، وحفاظًا على سلامة المواطنين الإيرانيين".





وأضاف البيان أن جميع شركات الطيران مطالبة بإبلاغ الركاب في الوقت المناسب.





وفي 6 مارس الجاري، أكدت سلطة الطيران المدني في العراق إلزام فحص ( PCR ) والمعاملة بالمثل في حركة المسافرين إلى البلاد استنادًا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)، بإلغاء قرارها السابق بشأن الدول الممنوع السفر إليها والوافدين منها، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.





وتضمن نص قرار اللجنة جلب فحص ( PCR ) من مراكز ومختبرات رصينة خلال (72) ساعة قبل دخول الوافدين إلى العراق يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، مع الإشارة إلى حجر الوافدين إلى العراق حجرًا إجباريا في أماكن عملهم أو تواجدهم لمدة ( 14 ) يومًا.





وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد، تسجيل 3866 إصابة و32 حالة وفاة و3942 شفاء جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.





ويبلغ العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الآن 758184 إصابة بينها 685770 حالة شفاء و13751 حالة وفاة.





في المقابل يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في إيران إلى أكثر من مليون و750 ألف حالة منها مليون و49 ألف حالة شفاء وأكثر من 61 ألف وفاة.