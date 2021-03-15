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محافظات

تنفيذا لمبادرة "مصر بلا غرقى" ... دورة تدريبية لعمال الإنقاذ بالإسكندرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:28 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
عقدت محافظة الإسكندرية "دورة تدريبية" بالتنسيق مع الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وذلك لتدريب عمال الإنقاذ التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف لمحافظة الإسكندرية،تنفيذا لمبادرة "مصر بلا غرقى" للتوعية بمهارات الإنقاذ التي جاءت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مبادرة "مصر بلا غرقى" تستهدف إعداد وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطىء المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة، لتأمين الشواطىء والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن، وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية فى مختلف المحافظات.

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وأشار إلى أن التدريب تم بمركز الغوص والإنقاذ بمنطقة بحرى، وذلك علي مجموعتين مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد. 

جاءت الدورة بمشاركة كابتن نبيل الشاذلى المستشار الفنى للإتحاد المصرى للغوص، وكابتن السيد يوسف كابتن غوص، وكابتن أحمد صقر كابتن غوص، والعميد محمد سري مراقب عام شواطيء الإسكندرية.
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