احذر .. الإطارات المستعملة تسبب حوادث الطرق

اطارات السيارات تعد أحد أهم مكونات أي سيارة وأكثرها خطورة في الوقت نفسه لأن انفجار الاطار على الطريق خلال تسارع السيارة قد يؤدي الي مشكلات كبيرة وكوارث وحوادث عنيفة.





ومن ابرز أسباب انفجار الاطارات هو استخدام اطارات مستعملة تم اعادة نقشها بعد تدويرها بشكل غير سليم مما يؤدي الي انفجار الاطار لو سار أكثر من 50000 كم لأن اقصي مسافة يقطعها الاطار هي 50000 كيلو متر.

و يجب علي المستهلك ان يتأكد ألا يكون قد مر علي تخزين الاطار أكثر من 18 شهر قبل بيعها ويجب التأكد من تاريخ الانتاج لأنه من غير المسموح اعادة نقشها كما يفعل بعض التجار .







علامات تلف إطارات السيارات

1- ظهور تشققات وخدوش على جوانب الإطارات ، وهذا يقلل من عمرها الافتراضي ويعرضها للانفجار في أي لحظة بسبب تسرب الهواء.



2- تآكل الإطارات ومسح الخطوط البارزة التي عليها ، هذا يسبب الانزلاق في بعض الأوقات ويعرض السائق للخطر خاصة اذا كانت الطرق مبللة.



3- عدم توازن الاطار ، وهذا ينتج بسبب طول استخدام الاطار حتى يصبح غير مستوى على سطح الأرض ، وهذا يسبب تلف أجزاء داخلية في عفشه السيارة .



4- تكوين انتفاخات " بالونات" على جوانب الاطار ، وهى تنتج عن الاصطدام الشديد بأشياء صلبة ، وهذا يعرض الاطار للاهتزاز اثناء السير ثم الانفجار .



5- انتهاء صلاحية الاطار، ولهذا لابد من الاهتمام بقراءة تاريخ الصلاحية المدون على الاطار نفسه.



6- ظهور أصوات كبيرة من الاطار وهذا ينتج بسبب تغير خاصية المرونة المتواجدة بالاطار ويدل على انتهاء صلاحية الاطار.