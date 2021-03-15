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أخبار العالم

أزمة لقاح أسترازينيكا.. بيانات عاجلة من الصحة العالمية وبريطانيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:30 م
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
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شيماء مصطفى
أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا دليل حتى الآن على وجود أعراض جانبية للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.


ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس، إن لقاح أسترازينيكا هو "لقاح ممتاز" و"لا يوجد سبب لعدم استخدامه".

وأشارت هاريس في مؤتمر صحفي بجنيف، إلى أن تعليق عدد من الدول استخدامه جاء "كإجراء احترازي".

ولفتت إلى أنه من المهم ضرورة الاستمرار في استخدام لقاح استرازينيكا، مؤكدة أن عملية التطعيم يجب أن تستمر للحد من تفشي كورونا.

كما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن لقاح استرازينيكا آمن، والحكومة واثقة جدًا من استخدامه في حملة التطعيم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه طمأنة الناس بأن الجرعات آمنة، قال جونسون: "نعم أستطيع".

وأشار "في هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا لدينا أقوى المنظمين وأكثرهم خبرة في العالم.. إنهم لا يرون أي سبب على الإطلاق لتعليق برنامج التطعيم بهذا اللقاح".

وأضاف: "لذا فإننا لا نزال على ثقة تامة بشأن البرنامج ومن الرائع أن نراه يتم طرحه بهذه السرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

يذكر، أن إندونيسيا تعد أحدث المنضمين لقائمة الدول التي أعلنت رسميا تعليق استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد التقارير التي تشير إلى مضاعفات له والمتمثلة في حدوت جلطات مميتة.

وعلقت هولندا وأيرلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا والنمسا، استخدام جرعات استرازينيكا في حملة التطعيم ضد كورونا.
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