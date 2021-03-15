وزيرة التضامن تكرم عبدالله أحد أبناء دور الأيتام بالشرقية

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عبدالله شكرى أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية، والذي قدم نموذجا ملهما باجتهاده دراسيا حتى أصبح معيدا بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق.





ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي به، مؤكدة أنه يمثل نموذجا يحتذى به في الاجتهاد ، بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها في حياته.





ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ، بتقديم دعم مادي لعبدالله بقيمة ٢٠٠٠ جنيه شهريا لمساعدته في الدراسات العليا، بالإضافة إلى توفير جهاز لاب توب له، كما وجهت الوزيرة بتحمل تكاليف رسالتي الماجيستير والدكتوراه الخاصة بعبدالله.



