الصحة العالمية: لن نستبعد التطعيم بجرعة ثالثة لمكافحة سلالة كورونا المتحورة

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يجب استبعاد التطعيم بجرعة ثالثة لمكافحة سلالة كورونا المتحورة.





وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أنه لا دليل حتى الآن على وجود أعراض جانبية للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس، إن لقاح أسترازينيكا هو "لقاح ممتاز" و"لا يوجد سبب لعدم استخدامه".





وأشارت هاريس في مؤتمر صحفي بجنيف، إلى أن تعليق عدد من الدول استخدامه جاء "كإجراء احترازي".



