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أخبار العالم

صدمة جديدة .. ألمانيا تقرر وقف استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:45 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إنها علقت استخدام لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا" بسبب تقارير جديدة عن جلطات دموية خطيرة مرتبطة بجرعات اللقاح.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت وزارة الصحة الالمانية إن القرار اتخذ "كإجراء احترازي" وبناء على نصيحة منظم اللقاحات الوطني الألماني، معهد بول إيرليش، الذي دعا إلى مزيد من التحقيق في الحالات.

وقالت الوزارة في بيان إن وكالة الأدوية الأوروبية ستقرر "ما إذا كانت المعلومات الجديدة ستؤثر على ترخيص اللقاح".

إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا دليل حتى الآن على وجود أعراض جانبية للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

كما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن لقاح استرازينيكا آمن، والحكومة واثقة جدًا من استخدامه في حملة التطعيم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه طمأنة الناس بأن الجرعات آمنة، قال جونسون: "نعم أستطيع".
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