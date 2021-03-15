إصابة 7 أشخاص بينهم 5 مجندين في تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 مجندين في حادث تصادم في الدقهلية اليوم، بين سيارتي ميكروباص وبيك أب بالمواجهة علي طريق « ميت غمر – المنصورة » وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات واشتباه نزيف بالمخ.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، بورود بلاغ لأمور مركز شرطة ميت غمر من ادارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين علي طريق « ميت غمر - المنصورة » أمام قرية « أبو نبهان » دائرة المركز .





انتقل ضباط مباحث المركز، إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص وهم قائدي السيارتين وعدد 5 مجندين من مرافقيهم بكدمات وسحجات واستباه نزيف بالمخ ، وتم نقلهم الي مستشفي ميت غمر المركزي وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج عدا 2 منهم تحت الملاحظة الطبية .





وتبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم “م د 5183- ميكروباص” قيادة المدعو “محمد ربيع الشهاوي"41 سنة سائق ، ومقيم دائرة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية باتجاه المنصورة ، و السيارة رقم “ د ق ب 9375 - بيك أب “قيادة المدعو محمد محمود حسين ، 24 سنة سائق ، ومقيم بندر ميت غمر باتجاه ميت غمر .





وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولي وانحرافه عن الطريق وتخطيه الجزيرة الوسطي واصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهه .





بسؤال قائدي السيارتين والمصابين، في محضر الشرطة، ایدوا مضمون الفحص ، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان .



