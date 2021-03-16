الجعضيض..عشبة تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ج و سي

تمتلك محافظة شمال سيناء ، العشرات من النباتات والأعشاب التي تستخدم في علاج بعض الأمراض ومنها عشبة الجعضيض، والتي تنمو في فصلي الربيع والصيف في دول الخليج العربي وشبه جزيرة سيناء.





والجعضيض هو نبات حولي قائم , مغطى بوبر , وأوراقه بسيطة مفصصة , وحافتها مسننة , والقاعدة تحيط بالساق , والنورات طرفية صفراء ، والنبات يحوي لبنًا في أنسجته .



و نبات الجعضيض يسميه البعض التفاف او الاثيوريزا او الحوى اوعضيد او الجلاوين او تلفاف .



اما الاسم الشائع : جلوين , عضيد , تيفاف .والموطن منطقتا البحر المتوسط والخليج العربي ، وتوقيت نموه في فصلي الربيع والصيف ،ومن خواصه انه عديم الرائحة , ضارب إلى المرارة وحار و يابس ، ومن الجواهر الفعالة لنبات الجعضيض انه يحتوي النبات على فيتامين " C " وسترولات ومطاط .





وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ،ان نبات الجعضيض يشمل الى الفصيلة المركبة او النجمية ، وهو شبيه بنبات السريس ، ومذاقه يميل الى المرار ، ويستعمل من النبات جميع اجزائه .







وقال الدكتور عبد الله ، ان هناك استخدامات طبية عديدة لنبات الجعضيض فهو مسهل قوي ، ومقو ومدر للبول ، ومضاد للأسقربوط ، وعصارته تستخدم لعلاج آلام المعدة ، ومقاومة السموم ، ومن الخارج لعلاج الجروح , وعصارة الأوراق لعلاج أمراض الكبد كالصفراء وكنقط للعيون ، أما الجذور فطاردة للديدان .





وللحصول علي محلول الجعضيض يغلى قبضة من نبات الجعضيض في كأس ماء لمدة خمس دقائق ثم يصفى ويحلى ويشرب فنجان قبل الاكل بنصف ساعة ثلاث مرات كل يوم ، ويحتوي نبات الجعضيض على مضادات الاكسدة ، وفيتامين ج والسيترولات والمطاط .



وقال الدكتور محمد عبد الله ، ان محذورات استخدامه ان الإكثار منه يجلب الصداع ، لأنه يولد في الجسم الحرارة.





وفي نفس السياق.. قال ، ان نبتة السريس ، لها عديد من الفوائد المذهلة تنمو بين الزراعات المختلفة بالحدائق وفى مزارع البرسيم ،حيث يتميز باحتوائه علي مجموعة من المعادن منها الماغنسيوم والكالسيوم والحديد فيتامين A والبوتاسيوم وهو غني بالالياف التي تسهل عملية الامتصاص عبر الامعاء.





كما يعتبر من أهم الأطعمة لمن يتبع نظام غذائي معين للتخلص من الوزن الزائد حيث انه يساعد في انقاص الوزن ،وقد أظهرت العديد من الدراسات العالمية الحديثة فوائد السريس أو الهندباء في علاج العديد من أنواع السرطانات المختلفة منها سرطان الجلد وسرطان الدم والبروستاتا والثدي والغدد الليمفاوية.







ويمكن تناول السريس ، مثل غيره من أنواع الخضار الأخرى كالجرجير ويتناوله معظم الناس مع الخبز والجبن ، كما يمكن عمل شاي مغلي السريس بغد غليه في الماء على النار ونقعه لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم تناوله لفتح الشهية أو تنظيف الكبد والكلى وعلاج الإمساك ، يمكنك ايضا تجفيف أوراق السريس أو الهندباء البرية لعمل شاي منه.



يساعد السريس على فتح الشهية عن طريق استخدامه كبهارات في الطعام، كما يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء ويعالج الإمساك ويساعد على التخلص من الانتفاخ كما يعمل كطاردٍ للغازات، فضلًا عن أنه يعالج مشكلة عسر الهضم ومفيدٌ في طرد وعلاج حصوات المرارة.







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