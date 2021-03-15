أحمد فرنسا: غنائي مع أورتيجا أعطاني دفعة قوية

قال المطرب السوداني أحمد فرنسا أن سعادته كبيرة بنجاح أغنية " فوق فوق " التي غناها مع مؤدي المهرجانات الشهير اورتيجا وحودة بندق وطرحها منذ عدة أيام عبر قناته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" وتجاوز عدد مشاهدتها ال 300 ألف مشاهد.

وتابع فرنسا ان غنائيه مع اورتيجا اعطاه دفعة قوية وعرفه علي الجمور بشكل سريع لذلك شجعه ذلك علي الاقدم علي الخطواته الفنية الاخري.





واضاف فرنسا أنه تلقي اشادات جيدة من الجمهور علي الأغنية التي تعد باكورة اعماله الغنائية المصورة وذلك من خلال التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع يوتيوب.





واوضح أحمد فرنسان أن تلك النجاح شجعه لتصوير أغنية جديدة بعنوان " أرض فاضية" والتي سوف تكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن كليب الأغنية سيعتمد علي تقنيات حديثه في التصوير بجانب التصوير في اكتر من مكان لإضافة حالة من الابهار بالكليب.





يذكر أن اغنية اغنية فوق فوق كلمات سيد حسن وتوزيع: إسلام مونتي.