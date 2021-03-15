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فن

بمناسبة الاستوديو الجديد.. محمد رحيم يوجه رسالة إلى أصالة

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:44 م
محمد رحيم
محمد رحيم
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أحمد إبراهيم
نشر الملحن محمد رحيم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيها رسالة مؤثرة للفنانة اصالة بعد حضورها إليه فى الاستوديو الجديد. 

وقال محمد رحيم : "ودي أجمل حاجة لما أول مطربه تشرفني في الاستوديو الجديد حبيبتي الغالية جدا على قلبي الفنانه الكبيره أصالة". 

وأضاف رحيم : "نورتيني يا صولا وان شاء الله بنوعد الجمهور  بحاجه مش متوقعة خالص انتظرونا في رمضان 2021 والتفاصيل قريبا إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رحيم اغنية "يا مستعجل فراقى" للمطرب محمد ثروت. 

وانتهى الملحن محمد رحيم، من تصوير حلقة من برنامج "لايت شو" مع المذيعة أميرة عدلى والتى من المقرر أن يعرض خلال أيام. 
بمناسبة الاستوديو الجديد.. محمد رحيم يوجه رسالة إلى أصالة
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