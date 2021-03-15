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برلمان

عضو الشيوخ: توجيهات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور هدية جديدة للمصريين

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
أشاد المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات بمثابة هدية جديدة يقدمها الرئيس للمجتمع المصري.

وأكد هلال، في تصريح له ، أن الرئيس حريص على دعم أصحاب المعاشات وإعطائهم حقوقهم كاملة، وآخرها صرف مستحقات العلاوات الخمس لهم، منوها إلى أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح وفئات المجتمع، مما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الاصعدة وأولها بناء الإنسان.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس قدم هدية أخرى للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية ووجه بترقيتهم، وهو ما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تحسن لمستوى يمهد لزيادة أجور العاملين.

جدير بالذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".

ووجه الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي  37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

ووجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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