عضو الشيوخ: توجيهات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور هدية جديدة للمصريين

أشاد المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات بمثابة هدية جديدة يقدمها الرئيس للمجتمع المصري.





وأكد هلال، في تصريح له ، أن الرئيس حريص على دعم أصحاب المعاشات وإعطائهم حقوقهم كاملة، وآخرها صرف مستحقات العلاوات الخمس لهم، منوها إلى أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح وفئات المجتمع، مما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الاصعدة وأولها بناء الإنسان.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس قدم هدية أخرى للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية ووجه بترقيتهم، وهو ما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تحسن لمستوى يمهد لزيادة أجور العاملين.



