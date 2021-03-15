20 ناديا إسبانيا للاعبي مصر.. نجم ريال مدريد السابق يكشف رأيه في انتقال محمد صلاح لليجا

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان افتتاح أكاديمية DS Fotball الإسبانية، لتسويق اللاعبين المصريين في إسبانيا برئاسة ديفيد سييرا نجم ريال مدريد السابق ، بالتعاون مع احدى الشركات المصرية الكبرى المتخصصة في ذلك برئاسة هشام حسين.









الدكتور أشرف صبحي اعتبر المشروع "قومي" لما سيترتب عليه من نتائج جيدة لتطوير النشء المصري ، ولذلك قرر ان يكون الملف تحت رعاية الشباب والرياضة ، وتم اختيار الاتجاه لدولة إسبانيا نظرًا لأنها من أكثر دول العالم من الناحية الاحترافية في القارة الأوروبية والعالم.









ومن جانبه، قال ديفيد سييرا، حارس مرمى ريال مدريد السابق، في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي : لكي يتطور اللاعب يجب أن يلعب مع لاعب آخر افضل منه، لذلك فاللاعبون سيحتاجون إلى التدريب في إسبانيا لكي يكونوا أفضل ويكتسبوا المزيد من الخبرات لتطوير مستواهم الفني والبدني.









وتابع:"حاليًا أي لاعب يحتاج على الأقل عامًا كاملًا لكي يتعود على النظام في إسبانيا، فعندما يخرج من مصر متعودًا على هذا النظام سيكون أفضل له وللمكان عندما يذهب إلى إسبانيا ، فمصر مليئة بالمواهب الكروية ولكن تحتاج لتطوير النشء على اسس علمية صحيحة.









وواصل: "سنوفر للاعبين بيوتًا للسكن فيها، وسيتواجد معهم فريق عمل كامل لمساعدتهم على كل الأمور، بجانب عدم شعورهم بالغربة، مضيفًا: "لماذا يرغب اللاعبون في الذهاب إلى إسبانيا، بالطبع حتى يكونوا مشهورين، ونحن نستطيع نقلهم إلى 20 ناديًا إسبانيًّا.









وكشف ديفيد سييرا في تصريح لـصدى البلد ، عن سبب فكرة المشروع وهي رغبة الكثيرين من الأشخاص في احتراف كرة القدم، خاصة بعد تألق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الملاعب الأوروبية وأصبح نموذجا للناشئين في مصر ، بالإضافة إلى انجذاب المصريين إلى الكرة الإسبانية بقوة.









وعن رأيه فيما يتردد عن انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر إلى ريال مدريد أو برشلونة ، قال : صلاح نجم كبير ويستطيع اختيار وجهته القادمة المناسبة له ولإمكانياته ، خاصة انه حقق مكاسب كثيرة مع الريدز ، ولديه سنوات في الملاعب يستطيع تحقيق المزيد فيها ، والتعاقد معه سيكون بحسب الاستفادة منه والاحتياج له في صفوف الفريق.





وعن سبب الاتفاق مع 20 ناديا في إسبانيا ، قال، ان الاندية بدرجات مختلفة في المستوى حيث سيتم توزيع كل لاعب على النادي المناسب له ولمستواه الفني وكلما تطور مستواه ينضم لناد اعلى في المستوى ، مضيفًا: "لاعبو الأكاديمية يلعبون لمدة 44 ساعة في الشهر مقسمين بين النوادي وملاعب التدريب، كما سيتعلمون اللغة الإسبانية لكي يستطيعوا التعامل في البلد وفي الدوري".









وأضاف: بعد 3 أشهر يكون اللاعب جاهزا للعب في النادي، والطرق ستكون شبيهة بالطرق التي نتدرب بها حتى يستطيعوا السفر إلى إسبانيا جاهزين.