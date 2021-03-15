لربط هواتف سامسونج بأجهزة الكمبيوتر.. تطبيق Dex يتيح ميزات بالجملة

ربما لا يدرك العديد من مشتري هواتف سامسونج Samsung أنه يمكن استخدام هواتفهم كجهاز كمبيوتر منزلي أو لاب توب بالإضافة إلى ربطها أيضا بالهواتف ، وذلك من خلال تطبيق تم إطلاقه وتطويره مؤخرًا بواسطة شركة كورية، وهو تطبيق Dex .





وبحسب موقع Swordstoday فإن تطبيق Dexus أو Dex يتيح لأي شخص لديه هاتف سامسونج أو لاب توب تصفح محتويات شاشات الكمبيوتر باستخدام فأرة الكمبيوتر ولوحة مفاتيح الكمبيوتر.





كما يمكن ربط أحدث أجهزة التابلت من سامسونج بالتطبيق ، من خلال النقر على أيقونة Dex في لوحة الإعدادات السريعة للتبديل إلى شاشة تشبه سطح المكتب.





ويتيح التطبيق أيضا استخدام وضع الاتصال اللاسلكي على شاشة تلفزيون سامسونج باستخدام بروتوكول البث Miracast ، وبعد ذلك ستعرض شاشة التلفزيون عنوان الاتصال اللاسلكي إذا كانت هناك شاشة تلفزيون أو جهاز بث يدعم هذا البروتوكول.





وبفضل تطبيق DeX الذى أطلقته سامسونج في عام 2017 قبل إجراء تحسينات جديدة عليه في عام 2019 ، حيث أصبح يمد المستخدم بسهولة الوصول إلى تطبيقات الهاتف من خلال شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به ، حتى يتمكن من القيام بالكثير من العمل بجهد أقل، حيث يمكن تنزيل الملفات دون الحاجة إلى نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر .





وعند توصيل هاتف سامسونج عبر الكابل أو اللاسلكي ، يتعرف الكمبيوتر على الهاتف ويتم عرض محتوياته على الشاشة الكبيرة، وبعد ذلك ، يمكن للمستخدم نقل الملفات بسرعة من هاتف إلى كمبيوتر ، أو العكس ، والتفاعل مع الهاتف مثل الكمبيوتر باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح.



