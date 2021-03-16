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محافظات

سفينة الصحراء..علاقة أبدية مع بدو سانت كاترين ..شاهد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:46 ص
سفينة الصحراء
سفينة الصحراء
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ايمن محمد
تعتبر العلاقة بين بدو سانت كاترين قاطني الوديان والصحراء والجمل الذي يطلق عليه سفينة الصحراء علاقة أبدية علي مر التاريخ وخاصة البدو الذين يعملون لخدمة دير سانت كاترين ونقل السياح علي جبل موسي .

وتتنوع مظاهر تلك العلاقة الوثيقة بين البدو وسفن الصحراء بالاهتمام بالأبل في التغذية والتدريب علي صعود الجبال .

يقول محمد فتيح الجبالي من شباب بدو سانـت كاتريـن المهتمين بالسياحة والبيئة أن بدو سانت كاترين لا يمكنهـم ان يستغنوا عن الجمل مهما بلغ التطور في وسائل المواصلات مشيرا إلي أن الجمل هو وسيلة الدخل الاساسيه لبعض السكان في سانت كاترين، فيستخدم الجمل في سانت كاترين كوسيله مواصلات .

اما في الصعود الي جبل موسي الذي يصعب سير وسائل المواصلات وهذا يرجع لصعوبة السير في الدروب الصعبة ، كذلك يستخدم الجمل في الرحلات والسفاري .

واضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح  دير سانت كاترين أن  الجمل لديه القدره علي تحمل ظروف البيئه الصحروايه  والسير لمسافات طويلة وصعود الجبال مشيرا إلي أن اصحاب الجمال في مدينه سانت كاترين والذين يعملون في دير سانت كاترين وجبل موسي يقومون بتزين جمالهم من اجل إظهارها لزوار المدينه من الاجانب في ابهي واجمل صوره ممكنة .

ويجد السياح القادمون بسانت كاترين  المتعه في ركوب الجمل والتقاط الصور التذكاريه اثناء زيارتهم للدير سانت كاترين وصعود جبل موسي .

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سفينة الصحراء..علاقة أبدية مع بدو سانت كاترين ..شاهد
سفينة الصحراء..علاقة أبدية مع بدو سانت كاترين ..شاهد
سفينة الصحراء..علاقة أبدية مع بدو سانت كاترين ..شاهد
سفينة الصحراء..علاقة أبدية مع بدو سانت كاترين ..شاهد
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