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لميس الحديدي عن زيادة المرتبات والمعاشات: انحياز واضح للمواطن.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:30 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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محمد القاضي
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات بالموازنة المالية للعام المالي الجديد، خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "الرئيس يصر علي رفع الأجور رغم أزمة جائحة كورونا".

وأضافت: "هناك انحياز واضح للمواطن الذي يعاني من أزمة اقتصادية بسبب كورونا"، متابعة: "ستحقق الكثير من المزايا للعاملين بالدولة".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
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