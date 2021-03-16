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ديني

دعاء للميت أبي وأمي في شعبان.. 23 كلمة تسكنهما قصور الفردوس الأعلى والولدان المخلدون خدما لهما

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:15 ص
دعاء للميت أبي وأمي
دعاء للميت أبي وأمي في شعبان.. 23 كلمة تسكنهما قصور الفردوس
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أمل فوزي
دعاء للميت أبي وامي في شعبان ، هو أحد ادعية المتوفي التي يبحث عنها كثيرون ممن فقدوا أحبائهم في هذه الحياة، فجميعنا افتقد شخصًا غاليًا، إلا أن الاب المتوفي والام المتوفية هما أكثر من يحز فراقهما في نفوسنا، كما أن بر الوالدين والدعاء لهما أمر إلهي، وكذلك إن الدعاء للميت أبي وامي وصية نبوية، حيث أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أن دعاء للميت أبي وامي في شعبان من أعظم السبل لبر الاب المتوفي و الام المتوفية ، مما يعظم من قيمة وثواب دعاء للميت أبي وامي وحاجة الأبناء للإحاطة بكل ما ورد من ادعية المتوفي الاب والام .

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ولعل دعاء للميت الاب أو الام المتوفية يأتي من جملة أدعية تبحث عنها الذرية الصالحة، امتثالا لأمر الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، حيث أوصى الله سبحانه وتعالى الإنسان بالإحسان وبر والديه، وذلك في حياتهما أو بعد مماتهما، لذا يأتي دعاء للميت ابي ودعاء للام المتوفية باعتباره جل ما يمكنك عمله عند قبر الوالدين المتوفيين ، فقد أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه بعد موت الإنسان ينقطع عمله في الدنيا، إلا من ثلاثة أعمال منها دعاء ابنه له، وعن الـ دعاء للميت الاب والام فقد ورد في الأثر الكثير من الادعية لهما ومنها يستطيع كل من فقد أباه وأمه انتقاء دعاء للاب والام المتوفيين .
دعاء للميت أبي وامي في شعبان
1.(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ).
2.(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).
3.(رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).
4. اللهم اجعل ابي وأمي من أهل جنة الفردوس الأعلى واجعل الحوض موردا لهما والرسول شافعًا لهما والولدان المخلدين خدما لهما والقصور سكنًا لهما.
5. اللهم أطعم أمي وأبي من ثمار الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.
4.اللهم ارحمها، وأغفر لهما، وأنظر إليهما بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.
5.اللهم أرفع درجاتهم في المهديين، وأغفر لنا ولهم يا الله، وأفسح لهم في قبرهم.
6.اللهم أرحمهم فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك.
7. اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك.
8.اللهم أكفيهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها برحمتك يا أرحم الراحمين.
9.اللهم أغفر لهما، وعافهِما، وأعفو عنهما، وأكرم نزلهُما، ووسع مدخلهُما، وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقّهِم من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيضُ من الدنس.
10.اللهم أبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهما، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.
11.اللهم عاملهُم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله.
12. اللهم أجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءةِ عفوًا وغفرانًا.
13.اللهم إن كانا محسنين فزد في حسناتهما، وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما يا رب العالمين.
14.اللهم أدخلهُما الجنة من غير حساب ولا سابقةِ عذاب.
15.اللهم ارحم والديّ، واغفر لهم وارض عنهم رضًا تحلّ به عليهم جوامع رضوانك، وتحلّهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك.
16.اللهم اغفر لهم مغفرةً جامعةً تمحو بها سالف أوزارهم، وسيّئ إصرارهم، وارحمهم رحمةً تنير لهم بها المضجع في قبورهم، وتؤمّنهم بها يوم الفزع عند نشورهم.
17.اللهم ارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول أو عمل، وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أو عمل.
18.اللهم شفّع فيهم نبينا ومصطفاك، واحشرهم تحت لوائه، واسقهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدًا.
19.اللهم مدّ لهم في قبرهم، مد بصرهم.
20.اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور.
21.اللهم افسح لهم في قبرهم، ونوّر لهم فيه برحمتك يا أرحم الرحمين.
22.اللهمّ اجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
23.اللهمّ أنزلهم منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
25.اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والداي من بركاتك ورحمتك.
27.اللهم و أقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا. 
28.اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة.
29.اللهم أسعدهما بتقواك.
30.اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك.

دعاء للميت أبي 
دعاء للميت ابي ، وهذه مجموعة من الادعية للاب المتوفي، وهي من قبيل الاسترشاد لكل ولد صالح يسعى لاتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من بر أبيهِ المتوفي ، بالحرص على ترديد دعاء للميت الاب .

•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.
اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
•اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته. 
•اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.
•اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.
•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
•اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
•اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.
•اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
•اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك. 
•اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل. 
•رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين. 
•اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين. 
•اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.
•رحم الله ميت أمات جزءا من الحياة في عيني من بعده اللهم ارحم أبي ولا تطفئ نور قبره. 
•اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين. 
•اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين. 
•ربي إن ابي ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له. 
•وفاة أبي علمتني أن الأرواح الجميلة حينما تذهب بلا عودة هي التي تستحق الذكرى والدعاء والاشتياق، فاللهم ارحم ابي واجعل حياته في الجنة أجمل.
•اللهمّ أنزل ابي منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
•اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
•اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.
•اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
•اللهمّ إنّ ابي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.
•اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.
•اللهمّ إنّ ابي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.
•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.
•اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
•اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
•اللهمّ إن كان ابي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.
•اللهمّ أدخل ابي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.
•اللهمّ اّنس ابي في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.
•اللهمّ أنزل ابي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.
•اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه  وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.
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