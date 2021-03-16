دعاء للميت أبي وأمي في شعبان.. 23 كلمة تسكنهما قصور الفردوس الأعلى والولدان المخلدون خدما لهما

1.(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ).

2.(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).

3.(رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).

4. اللهم اجعل ابي وأمي من أهل جنة الفردوس الأعلى واجعل الحوض موردا لهما والرسول شافعًا لهما والولدان المخلدين خدما لهما والقصور سكنًا لهما. 5. اللهم أطعم أمي وأبي من ثمار الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

4.اللهم ارحمها، وأغفر لهما، وأنظر إليهما بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

5.اللهم أرفع درجاتهم في المهديين، وأغفر لنا ولهم يا الله، وأفسح لهم في قبرهم.

6.اللهم أرحمهم فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك.

7. اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك.

8.اللهم أكفيهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها برحمتك يا أرحم الراحمين.

9.اللهم أغفر لهما، وعافهِما، وأعفو عنهما، وأكرم نزلهُما، ووسع مدخلهُما، وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقّهِم من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيضُ من الدنس.

10.اللهم أبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهما، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

11.اللهم عاملهُم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله.

12. اللهم أجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءةِ عفوًا وغفرانًا.

13.اللهم إن كانا محسنين فزد في حسناتهما، وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما يا رب العالمين.

14.اللهم أدخلهُما الجنة من غير حساب ولا سابقةِ عذاب.

15.اللهم ارحم والديّ، واغفر لهم وارض عنهم رضًا تحلّ به عليهم جوامع رضوانك، وتحلّهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك.

16.اللهم اغفر لهم مغفرةً جامعةً تمحو بها سالف أوزارهم، وسيّئ إصرارهم، وارحمهم رحمةً تنير لهم بها المضجع في قبورهم، وتؤمّنهم بها يوم الفزع عند نشورهم.

17.اللهم ارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول أو عمل، وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أو عمل.

18.اللهم شفّع فيهم نبينا ومصطفاك، واحشرهم تحت لوائه، واسقهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

19.اللهم مدّ لهم في قبرهم، مد بصرهم.

20.اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور.

21.اللهم افسح لهم في قبرهم، ونوّر لهم فيه برحمتك يا أرحم الرحمين.

22.اللهمّ اجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

23.اللهمّ أنزلهم منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

25.اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والداي من بركاتك ورحمتك.

27.اللهم و أقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا.

28.اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة.

29.اللهم أسعدهما بتقواك.

30.اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك.





دعاء للميت أبي