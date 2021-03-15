دعاء للميت في شهر شعبان من 5 كلمات يجمع له كل الرحمات بقبره

دعاء للميت في شهر شعبان 2021 حيث مازالت نيران الحزن على فراق الأحبة ملتهبة ومتأججة، ولما كان الدعاء للميت وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن دعاء للميت هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره، لأن دعاء للميت هو السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، خاصة في شهر شعبان المبارك وكذلك بعد صلاة الفجر ، فمن شأن دعاء للميت في شهر شعبان 2021 أن يملأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، حيث إن دعاء للميت قد يستهين به البعض أو يستصغره ، لكنه قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.
اقرأ أيضًا..
اقرأ أيضًا..
دعاء للميت في شهر شعبان
دعاء للميت في شهر شعبان يعد أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أحنّ دعاء من الأدعية المأثورة للمتوفي في شهر شعبان ، والتي قد وردت في الأثر، ويعد من أفضل ادعية أو دعاء للميت ، حيث إنه دعاء للميت في شهر شعبان قصير جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء .