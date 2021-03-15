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ديني

دعاء للميت في شهر شعبان من 5 كلمات يجمع له كل الرحمات بقبره

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:03 ص
دعاء للميت في شهر
دعاء للميت في شهر شعبان من 5 كلمات يجمع له كل الرحمات بقبره
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أمل فوزي
دعاء للميت في شهر شعبان 2021 حيث مازالت نيران الحزن على فراق الأحبة ملتهبة ومتأججة، ولما كان الدعاء للميت وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن دعاء للميت هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره، لأن دعاء للميت هو السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، خاصة في شهر شعبان المبارك وكذلك بعد صلاة الفجر ، فمن شأن دعاء للميت في شهر شعبان 2021 أن يملأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، حيث إن دعاء للميت قد يستهين به البعض أو يستصغره ، لكنه قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.

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دعاء للميت في شهر شعبان 
دعاء للميت في شهر شعبان يعد أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أحنّ دعاء من الأدعية المأثورة للمتوفي في شهر شعبان ، والتي قد وردت في الأثر، ويعد من أفضل ادعية أو دعاء للميت ، حيث إنه دعاء للميت في شهر شعبان قصير  جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء .

دعاء للميت مكتوب
دعاء للميت مكتوب ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت مكتوب هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

دعاء للميت أبي مكتوب
دعاء للميت أبي مكتوب هو: «اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»،  وهذه مجموعة من الأدعية للمتوفي ، وهي من قبيل الاسترشاد لكل من يسعى لاتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من بر الوالد المتوفي ، بالحرص على ترديد دعاء للميت أبي مكتوب ويسهل تداوله  عبر الواتس وتويتر .

دعاء للميت 2021
دعاء للميت 2021 يأتي ضمن الأعمال الصالحة التى أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أفضل العمل أدومه وإن قل، لذا لا ينبغي أن نحرم أمواتنا من الدعاء ولو قصير يغير حالهم في القبر حيث هم في موضع لا حيلة لهم، خاصة وأن الكتاب العزيز والأثر والسُنة النبوية الشريفة زاخرة بالكثير من ادعية متنوعة للميت وأحسن الأدعية المأثورة للمتوفي ، حتى أنها قطعت الطريق على من قد يتحججون بتسارع العصر ومستحدثاته، ففيها الكثير من دعاء قصير للميت يصلح للتداول بسهولة ويتواكب مع متطلبات العصر.

  • اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .
  • اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.
  • اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.
  • اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .
  • اللهم ارحم من سبقونا إليك .
  • اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.
  • اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
  • اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.
  • اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
  • اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه  وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.
  • اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.
  • اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.
  • اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.
  • اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.
  • اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.
  • اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
  • اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
  • اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
  • اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
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