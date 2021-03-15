دعاء للميت في شهر شعبان من 5 كلمات يجمع له كل الرحمات بقبره

حيث مازالت نيران الحزن على فراق الأحبة ملتهبة ومتأججة، ولما كان

وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن

هو أكبر رجاء

للمتوفي

في قبره، لأن

هو السبيل لإضاءة قبر

المتوفي

وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، خاصة في شهر شعبان المبارك وكذلك بعد صلاة الفجر ، فمن شأن

أن يملأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، حيث إن

قد يستهين به البعض أو يستصغره ، لكنه قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.

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