محمد منير: كل يوم بزداد شهرة ونجاح.. وألبوم شبابيك بيدرس في كلية التربية الموسيقية

كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل مشواره الفني على مر سنوات طويلة، واستمرارية نجاحه إلى الآن.

وقال محمد منير في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" محدش يقدر ينسى الأغاني الوطنية التي تربينا عليها".





وتابع محمد منير:" الغناء داخل الجامعة يلفظ أي شيء ضعيف في الموسيقى، ويتم اختيار المطربين الذين يغنون لوطنهم فقط بكلمات جيدة للغناء داخل الحرم الجامعي في الحفلات".





وأكمل محمد منير:" ألبوم شبابيك واتكلمي يتم تدريسهما في كلية التربية الموسيقية "، مضيفا:" انا كل يوم بزداد شهرة ونجاح على مر مشواري الفني منذ البدايات ".