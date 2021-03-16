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محمد منير: كل يوم بزداد شهرة ونجاح.. وألبوم شبابيك بيدرس في كلية التربية الموسيقية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:08 ص
محمد منير
محمد منير
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هاني حسين
كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل مشواره الفني على مر سنوات طويلة، واستمرارية نجاحه إلى الآن.
 
وقال محمد منير في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   محدش يقدر ينسى الأغاني الوطنية التي تربينا عليها".

 وتابع محمد منير:"   الغناء داخل الجامعة  يلفظ أي شيء ضعيف في الموسيقى، ويتم اختيار المطربين الذين يغنون لوطنهم فقط  بكلمات جيدة للغناء داخل الحرم الجامعي في الحفلات".

 وأكمل محمد منير:"  ألبوم شبابيك واتكلمي يتم تدريسهما في كلية التربية الموسيقية "، مضيفا:"  انا كل يوم بزداد شهرة ونجاح على مر مشواري الفني منذ البدايات ".
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