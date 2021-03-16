موعد مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه فيتا كلوب الكونغولي، اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب الشهداء، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دورى ابطال افريقيا .





وتذاع مباراة الأهلي امام فيتا كلوب عبر قناة beIN Sports HD 4





ويسعي الاهلي بقيادة الجنوب افريقي موسيماني المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لضمان الصعود لدور المجموعات ، ويدخل فريق فيتا كلوب المباراة بنفس الطموح





قال كريم الحسن القنصل المصري في الكونغو، إن درجة الحرارة ستمثل مشكلة كبيرة للأهلي، خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، في الثالثة من عصر اليوم.





وأضاف الحسن في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": "ارتفاع درجة الحرارة سيمثل أزمة كبيرة لـ الأهلي، وسيكون الوضع صعبًا، الطقس تحسن اليوم، وأتمنى أن يستمر على ذلك حتى وقت المباراة".





وتابع متحدثًا عن حضور الجمهور وطرح فيتا كلوب للتذاكر: "ما أعلمه أن مراقب المباراة أرسل للنادي خطابا بالموافقة على حضور 3 آلاف مشجع".





وأتم: "يوجد قرار صدر من الاتحاد الإفريقي بعدم حضور جماهير في جميع مباريات البطولة، وحتى الآن لا أعلم القرار النهائي".





ويحتل النادي الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الاولي بـ دورى ابطال افريقيا برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني بينما جاء فريق سيمبا التنزاني في المركز الاول برصيد 7 نقاط .