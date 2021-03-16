تراجع أسعار النفط بسبب وقف التطعيم ضد كورونا في بعض الدول

تراجعت أسعار النفط العالمي، اليوم الثلاثاء، لتواصل انخفاضها لليوم الثالث، حيث زادت المخاوف بشأن ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة من تهديد الطلب الذي تشكله دول مثل ألمانيا وفرنسا التي أوقفت التطعيمات ضد فيروس كورونا.





وانخفض سعر خام برنت 58 سنتا أو 0.8% إلى 68.30 دولار، بعد أن هبط 0.5% أمس الاثنين. ونزل الخام الأمريكي 61 سنتا أو 0.9% إلى 64.78 دولار للبرميل بعد أن تراجع 0.3% في الجلسة السابقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.





وتخطط ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لتعليق حقن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا توجد صلة مؤكدة للقاح بأي اعراض خطيرة.





وتعمل هذه التحركات على تعميق المخاوف بشأن بطء وتيرة التطعيمات في المنطقة، مما قد يؤخر أي انتعاش اقتصادي من الوباء في واحدة من أكثر المناطق تضررًا.



