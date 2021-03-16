قبل أيام من مواجهة توتنهام.. استقالة مدرب دينامو زغرب بعد الحكم بسجنه

أعلن زوران ماميتش، المدير الفني لنادي دينامو زغرب، استقالته بعد الحكم عليه لمدة 4 سنوات و8 أشهر، على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي والفساد، وذلك قبل أيام من مواجهة توتنهام الإنجليزي في كرواتيا ، في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم.





وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن المحكمة العليا قضت أيضًا، الاثنين، بالسجن ضد شقيق ماميتش، زدرافكو، المدير التنفيذي السابق لدينامو، وكذلك مسؤول الضرائب السابق ميلان برنار.





وقد واجه المتهمون الثلاثة تهما بالتهرب الضريبي بمبلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني، واختلاس 13 مليون استرليني من انتقالات اللاعبين.





ونقلت "بي بي سي" عن "زوران" قوله "رغم أنني لا أشعر بالذنب؛ قدمت استقالتي كما قلت سابقا إنني سأفعل إذا تأكد الحكم، وأتمنى التوفيق للنادي".





ومن المقرر أن يستضيف بطل كرواتيا فريق توتنهام، يوم الخميس، في إياب دور 16 بالدوري الأوروبي، وقد أعلن النادي أن دامير كرزنار سيتولى منصبه السابق كمدير فني للفريق.