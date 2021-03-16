أسماء حكام مباراتي سيراميكا ودجلة والطلائع والإسماعيلي اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم أحمد جمال لإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة، على أن يعاونه أيمن العقاد وإبراهيم السوداني، والحكم الرابع مصطفى الجميل، وحكم الفيديو محمد عباس قابيل، وحكم الفيديو المساعد محمود وفا.





أما مباراة طلائع الجيش والاسماعيلي، فيديرها الحكم جهاد جريشة، ويعاونه يوسف البساطي ووائل شعبان، والحكم الرابع فرج سعد، وحكم الفيديو نادر قمر الدولة، وحكم الفيديو المساعد أحمد حمدي.