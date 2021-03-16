برلماني: السيسي هدفه تحقيق عدالة منظومة الأجور ودعم كافة فئات المجتمع





أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، يعكس اهتمام رئيس الجمهورية واحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون.





وأضاف «محسب»، أن التوجيه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من العام المالي الجديد، يعد استمرارًا للمبادرات الرئاسية التي تحرص على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن هدف الرئيس السيسي بتحقيق العدالة لمنظومة الأجور ومن قبلها زيادة ايضًا المعاشات، ودعم كافة الفئات المجتمعية.





وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الرئيس يؤكد للجميع أنه لديه معرفة وإدراك بشأن ما يؤرق المصريين خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل والتي عانت بسبب إجراءات الإصلاحية الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.





وأوضح «محسب»، أن كل المبادرات الرئاسية سواء زياد الأجور والمعاشات، أو إطلاق حياة كريمة أو سكن كريم أو تكافل وكرامة، جميعها مبادرات تهدف للارتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير حياة آدمية، وكل هذه الحقوق تأتى على رأس ملف حقوق الإنسان، وعلى المنظمات المشبوهة أن ترى ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا الصدد، وتغض النظر عن الإنجازات التي تحدث خلال السنوات الماضية.