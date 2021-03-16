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فن

متاهة .. سميرة سعيد وابنها يتألقان في كواليس أغنيتها الجديدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:08 ص
سميرة سعيد و ابنها
سميرة سعيد و ابنها
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ندى فكري
نشر شادي ابن الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة له مع والدته وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علق شادي علي الصورة قائلا: "واحدة من المرات القليلة التي أشعر فيها بالسعادة لكون شخص ما أطول مني .. الأغنية الثانية من الألبوم متاهة صدرت الآن.  تحقق من ذلك!".

وقالت الديفا سميرة سعيد تعليقا على طرحها أغنية "بحب معاك" أولى أغنيات ألبومها الجديدة، إن الأغنية عودة للرومانسية بعيدا عن حالة الصخب التي نعيش فيها، سواء علي مستوى الموسيقي أو حتى على مستوى الأحداث التي نعيشها بشكل يومي.


وأضافت الديفا سميرة سعيد أن الأغنية تعتبر ردا على كل من يعتبر دعمها للمرأة في الأغاني اضطهاد ضد الرجل، مؤكدة أنها قدمت العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات على مدار عمرها الفني، وأنها دائما ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة والخروج عن المألوف معتبرة أن الأغنية رايقة وهادئة تفصل المستمع عن مشاكل الواقع التي نعيش فيه فهي أغنية مختلفة وبسيطة.


وكان الديفا سميرة سعيد قررت مع بداية عام 2021 أن تعتمد على طريقة جديدة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم خلالها أغنيات الألبوم على مدار العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر خلال كل شهر، ومفاجأة شهر يناير جاءت كانت طرح أغنية "بحب معاك" على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.


"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى.


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