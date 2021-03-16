وصلت 13% للمعاشات.. برلماني: قرارات السيسي بشأن زيادة الأجور والعلاوات أسعدت المواطنين

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن زيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه وإقرار علاوتين بـ7,5 مليار جنيه وزيادة المعاشات 13%، أسعدت المواطنين وتؤكد دعم سيادته وإنحيازه التام للمواطن والطبقات المتوسطة لمواجهة أعباء المعيشة ، وكذلك اهتمام سيادته رغم التكاليف الكبيرة للحياة وصعوبتها والتضخم بأصحاب المعاشات وتعويضهم .





وأضاف "أحمد أبو زيد" في بيان له، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد إنحيازه الدائم للفئات الأكثر احتياجا وللمواطن المصرى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى راعى الظروف الاقتصادية التى كان يمر بها المواطن المصرى والتى استحملها خلال جائحة كورونا وأن ملف الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعى على رأس أولويات الرئيس.





وأوضح " أبو زيد " أن هذه القرارات ستسهم بقوة في رفع مستوى المعيشية للمواطنين وخاصة البسطاء منهم، لافتا إلى أن هذه القرارات أسعدت جموع المصريين، وأن الرئيس على دراية تامة بالحالة الاجتماعية للمواطنين.