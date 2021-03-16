ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عالم أمريكي يحذر من عودة إصابات الحصبة بعد انتهاء كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:17 ص
مرض الحصبة
مرض الحصبة
Advertisements
قسم الخارجي

كشفت نتائج إحصائية جديدة، عن عدم تسجيل سلطات الصحة العامة في المملكة المتحدة أي حالات إصابة بمرض الإنفلونزاعلى الرغم من بضعة أشهر من عام 2021.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، قال الكاتب وعالم الفيزياء الأمريكي مارك بوشانان إن الخبراء يعتقدون أن السبب وراء ذلك هو أن ارتداء الكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وفرض السلطات لإجراءات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هذه الإجراءات لعبت دورا أساسيا في القضاء على فيروس الإنفلونزا، حيث انخفضت أعداد المصابين بالإنفلونزا في أنحاء العالم كله.

وتعتبر هذه الأخبار سارة لكنها مقلقة أيضا، فيري بوشانان أنه عندما تنتهي أزمة فيروس كورونا، وتبدأ الدول في تخفيف إجراءات الصحة العامة، ومن بينها السماح باستئناف رحلات السفر الجوي على وجه الخصوص، من الممكن أن تفاجئنا أمراض أكثر خطورة بالعودة من جديد بصورة عنيفة.

ويعد فيروس الحصبة من أكبر مصادر القلق على وجه الخصوص، ففي عام 1980 أدى تفشي مرض الحصبة إلى وفاة نحو 6ر2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وهو عدد يزيد قليلا عن عدد الوفيات العالمية التي أسفر عنها حتى الآن فيروس كورونا.

وبحلول عام 2014، أدت اللقاحات إلى خفض أعداد الوفيات السنوية إلى 100 ألف، إلا أن تراجع نسبة تغطية اللقاحات خلال السنوات الأخيرة سمح بزيادة الأعداد من جديد.

ويخشى العلماء من أن يتسبب عدم الانتظام في إعطاء التطعيمات المضادة للحصبة خلال الفترة الحالية التي تشهد تفشي وباء كورونا عالميا، في احتمال أن تتاح الفرصة لفيروس الحصبة للتفشي بصورة عالمية بمجرد أن يفيق العالم من كابوس مرض كوفيد.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

فؤاد عودة: كلما زاد انتشار كورونا تقل حدة الفيروس مع الوقت.. فيديو

هل تعمل اللقاحات على مقاومة الطفرات الجديدة لـ فيروس كورونا؟

لم يحدث منذ 130 عامًا.. انخفاض تاريخي في أعداد مصابي الأنفلونزا الموسمية

دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا في هذه الحالة

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها

ترشيحاتنا

قصة ولا في الخيال.. زوجة ثانية: خليته يطلقني عشان بحبه ومخربش عليه

عوالق ترابية.. تحذير من الأرصاد السعودية للمواطنين

فى ذكرى ميلاد كارم محمود .. فتاة أنقذته من الغرق وحفيده نجم ذا فويس

ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون

بعد 42 سنة على الواقعة.. مقتدى الصدر يشعل العراق بـ تغريدة من "أنا وليلي" وكاظم الساهر يعود تريند .. ما القصة

الحكومة تفرض ضرائب بـ 985 مليون جنيه على المهن غير التجارية في النصف الأول للعام المالي الجاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد ميلاد ابنته.. أب يفقد حياته خلال مواجهة مع لص مسلح في محل عمله

العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور