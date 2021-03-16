جامعة حلوان تشارك فى تجميل الشوارع والميادين

شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة فى الاجتماع الخاص بتجميل وجه مدخل حلوان بدعوة من رئاسة حى حلوان.





، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة تجميل شوارع وميادين حلوان التى أطلقها الدكتور محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مؤسسة محبى مصر للتنمية الثقافية .





أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة الدائم علي المشاركة فى المبادرات المجتمعية تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وإنطلاقًا من توجهات وخطة جامعة حلوان الاستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة،وبخاصة الأكثر احتياجا حيث تعمل الجامعة على توجيه البحث العلمي بما يفيد وينفع المجتمع، والمساهمة بدورها فى التنمية المستدامة.









، يأتي ذلك تأكيدا على الدور الحيوي بين الجامعة وشركاء المجتمع.





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وأشار الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة إلى أن خطة الجامعة الاستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس له اثرًا حقيقيًا على أرض الواقع يعيشه مواطنو حى حلوان .





مضيفا أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطنى حى حلوان.





وقد تشكل وفد جامعة حلوان من الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، والدكتور محمد صديق وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





أفادت الدكتورة سناء حجازى أن الأجتماع أسفر عن مشاركة الجامعة في تجميل المنطقة والمشاركة في المبادرة كجانب حضارى يليق بتاريخ مدينة حلوان.





وشارك مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في التنسيق بين الحى وكليات الجامعة الفنية والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة للتأكيد على دور الجامعة في تطوير مدينة حلوان واعطائها المظهر الحضاري.





تهدف المبادرة إلى تجميل واجهة مدخل حلوان فى المنطقة الممتدة من ركن فاروق وحتى ميدان الشهداء مرورا بشارع عمر بن عبد العزيز و كذا دهان الأسوار المحيطة بالمدخل والشارع والميدان بلون جمالى وتوظيف طاقات طلاب الفنون الجميلة لاضفاء لمساتهم الفنية على اسوارها .