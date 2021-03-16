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تعليم

كل ما تريد معرفته عن دراسات عليا آثار القاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:14 م
طلاب الدراسات العليا
طلاب الدراسات العليا - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
يتقدم الكثير من الطلاب للالتحاق ببرامج دراسات عليا اثار القاهرة بمختلف تخصصاتها ومجالاتها في العلوم الأثرية ، للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات والعلوم .

وفي هذا التقرير يستعرض " صدى البلد" للطلاب المتقدمين جميع البرامج الموجودة والتي يتم دراستها في دراسات عليا اثار القاهرة ، وكذلك جداول الامتحانات لهذا العام ورسائل الماجستير والدكتوراه بكلية الآثار جامعة القاهرة .

رسائل الماجستير والدكتوراة كلية الآثار جامعة القاهرة

يتسائل الكثير من الطلاب المتقدمين للدراسات العليا عن رسائل الماجستير والدكتوراه كلية الآثار - جامعة القاهرة ، والتي تشمل مختلف المجالات والتخصصات في العلوم الأثرية .

وتتمثل رسائل الماجستير والدكتوراه كلية الآثار - جامعة القاهرة ، سواء المسجلة أو الممنوحة للطلاب المتقدمين لها في التخصصات الاتية :- 

- الآثار الإسلامية .
- ‏الاثار المصرية .
- ‏ترميم الآثار .
- ‏الاثار الرومانية اليونانية .
- ‏برنامج علوم البيئة الأثرية .


برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة

هناك العديد من برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة والتي تتيحها الكلية للطلاب المتقدمين بطلبات التقديم للدراسة بهذه البرامج .

وتشتمل برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة على أربع دبلومات عامة ، وعشرة دبلومات متخصصة وأربع دبلومات مهنية ، إضافة إلى أربعة عشر برنامج ماجستير وأربعة عشر برنامج دكتوراه، حيث أن نظام الدراسة في برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة ، كما يجب على الطالب اجتياز 72 ساعة معتمدة كحد أدنى للدبلومات العامة والمتخصصة .

وهذه البرامج والدبلومات تكون مقسمة على أربعة فصول دراسية ، وبالنسبة للدبلومات المهنية ، فيجب أن يجتاز الطالب 36 ساعة معتمدة مقسمة علي فصلين دراسيين ، وتشمل البرامج الخاصة بمرحلة الدبلومات والماجستير والدكتوراه على الآتي :- 

- ترميم وصيانة الاثار العضوية وغير العضوية .

- ‏الترميم المعماري .

- ‏علوم البيئة الأثرية .

- دبلوم الآثار المصرية .

- ‏دبلوم الآثار الإسلامية .

- ‏دبلوم ترميم الاثار .

- ‏دبلوم الآثار الرومانية اليونانية .

- ‏دبلوم تاريخ الفن .

- ‏دبلوم آثار ما قبل التاريخ .

- ‏دبلوم آثار الشرق الأدنى القديم .

- ‏دبلوم آثار شبه الجزيرة العربية والخليج العربي .

- ‏دبلوم آثار دول البحر المتوسط .

- ‏دبلوم آثار المشرق الإسلامي .

- ‏دبلوم آثار المغرب والأندلس .

جدول امتحانات الدراسات العليا كلية الآثار - جامعة القاهرة

وقد أعلنت الجامعة عن جدول امتحانات الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة للعام الجامعي 2020 - 2021 ، والتي بدأت آخر شهر فبراير الماضي ، حيث جاء جدول امتحانات الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة كالتالي :- 

- أولًا ، دبلوم الاثار المصرية ، الآثار الإسلامية ، ترميم الآثار ، الآثار اليونانية والرومانية للفصل الدراسي الأول دور يناير 2021م ، والتي بدأت يوم 27 من شهر فبراير الماضي ، وتستمر حتى يوم 18 من شهر مارس الجاري .

- ثانيًا ، برنامج ماجستير الآثار المصرية ، الآثار الإسلامية ، الآثار اليونانية و الرومانية للفصل الدراسي الأول دور يناير عام 2021م ، وقد بدأت يوم 27 من فبراير الماضي ، وانتهت يوم 6 من الشهر الجاري .

- ‏ثالثا برنامج دكتوراه الآثار الإسلامية ، ترميم الآثار للفصل الدراسي الأول دور يناير لعام 2021م ، حيث بدأت الامتحانات يوم 27 من شهر فبراير الماضي ، وانتهت يوم 10 من مارس الجاري .

كلية آثار جامعة القاهرة فيس بوك

وتقوم الكلية بنشر العديد من الأخبار المتعلقة بها ، من حيث موعد الامتحانات وانطلاق الفصول الدراسية من خلال صفحتها كلية آثار جامعة القاهرة فيس بوك .

ويقوم الطلاب الراغبين بزيارة صفحة كلية آثار جامعة القاهرة فيس بوك ، لمتابعة آخر أخبارها .


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