كل ما تريد معرفته عن دراسات عليا آثار القاهرة

يتقدم الكثير من الطلاب للالتحاق ببرامج دراسات عليا اثار القاهرة بمختلف تخصصاتها ومجالاتها في العلوم الأثرية ، للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات والعلوم .





وفي هذا التقرير يستعرض " صدى البلد" للطلاب المتقدمين جميع البرامج الموجودة والتي يتم دراستها في دراسات عليا اثار القاهرة ، وكذلك جداول الامتحانات لهذا العام ورسائل الماجستير والدكتوراه بكلية الآثار جامعة القاهرة .





رسائل الماجستير والدكتوراة كلية الآثار جامعة القاهرة





يتسائل الكثير من الطلاب المتقدمين للدراسات العليا عن رسائل الماجستير والدكتوراه كلية الآثار - جامعة القاهرة ، والتي تشمل مختلف المجالات والتخصصات في العلوم الأثرية .





وتتمثل رسائل الماجستير والدكتوراه كلية الآثار - جامعة القاهرة ، سواء المسجلة أو الممنوحة للطلاب المتقدمين لها في التخصصات الاتية :-





- الآثار الإسلامية .

- ‏الاثار المصرية .

- ‏ترميم الآثار .

- ‏الاثار الرومانية اليونانية .

- ‏برنامج علوم البيئة الأثرية .









برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة





هناك العديد من برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة والتي تتيحها الكلية للطلاب المتقدمين بطلبات التقديم للدراسة بهذه البرامج .





وتشتمل برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة على أربع دبلومات عامة ، وعشرة دبلومات متخصصة وأربع دبلومات مهنية ، إضافة إلى أربعة عشر برنامج ماجستير وأربعة عشر برنامج دكتوراه، حيث أن نظام الدراسة في برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة ، كما يجب على الطالب اجتياز 72 ساعة معتمدة كحد أدنى للدبلومات العامة والمتخصصة .





وهذه البرامج والدبلومات تكون مقسمة على أربعة فصول دراسية ، وبالنسبة للدبلومات المهنية ، فيجب أن يجتاز الطالب 36 ساعة معتمدة مقسمة علي فصلين دراسيين ، وتشمل البرامج الخاصة بمرحلة الدبلومات والماجستير والدكتوراه على الآتي :-





- ترميم وصيانة الاثار العضوية وغير العضوية .





- ‏الترميم المعماري .





- ‏علوم البيئة الأثرية .





- دبلوم الآثار المصرية .





- ‏دبلوم الآثار الإسلامية .





- ‏دبلوم ترميم الاثار .





- ‏دبلوم الآثار الرومانية اليونانية .





- ‏دبلوم تاريخ الفن .





- ‏دبلوم آثار ما قبل التاريخ .





- ‏دبلوم آثار الشرق الأدنى القديم .





- ‏دبلوم آثار شبه الجزيرة العربية والخليج العربي .





- ‏دبلوم آثار دول البحر المتوسط .





- ‏دبلوم آثار المشرق الإسلامي .





- ‏دبلوم آثار المغرب والأندلس .





جدول امتحانات الدراسات العليا كلية الآثار - جامعة القاهرة





وقد أعلنت الجامعة عن جدول امتحانات الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة للعام الجامعي 2020 - 2021 ، والتي بدأت آخر شهر فبراير الماضي ، حيث جاء جدول امتحانات الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة كالتالي :-





- أولًا ، دبلوم الاثار المصرية ، الآثار الإسلامية ، ترميم الآثار ، الآثار اليونانية والرومانية للفصل الدراسي الأول دور يناير 2021م ، والتي بدأت يوم 27 من شهر فبراير الماضي ، وتستمر حتى يوم 18 من شهر مارس الجاري .





- ثانيًا ، برنامج ماجستير الآثار المصرية ، الآثار الإسلامية ، الآثار اليونانية و الرومانية للفصل الدراسي الأول دور يناير عام 2021م ، وقد بدأت يوم 27 من فبراير الماضي ، وانتهت يوم 6 من الشهر الجاري .





- ‏ثالثا برنامج دكتوراه الآثار الإسلامية ، ترميم الآثار للفصل الدراسي الأول دور يناير لعام 2021م ، حيث بدأت الامتحانات يوم 27 من شهر فبراير الماضي ، وانتهت يوم 10 من مارس الجاري .





كلية آثار جامعة القاهرة فيس بوك





وتقوم الكلية بنشر العديد من الأخبار المتعلقة بها ، من حيث موعد الامتحانات وانطلاق الفصول الدراسية من خلال صفحتها كلية آثار جامعة القاهرة فيس بوك .





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