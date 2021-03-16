كل ما تريد معرفته عن دراسات عليا آثار القاهرة

يتقدم الكثير من الطلاب للالتحاق ببرامج دراسات عليا اثار القاهرة بمختلف تخصصاتها ومجالاتها في العلوم الأثرية ، للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات والعلوم .
وفي هذا التقرير يستعرض " صدى البلد" للطلاب المتقدمين جميع البرامج الموجودة والتي يتم دراستها في دراسات عليا اثار القاهرة ، وكذلك جداول الامتحانات لهذا العام ورسائل الماجستير والدكتوراه بكلية الآثار جامعة القاهرة .
رسائل الماجستير والدكتوراة كلية الآثار جامعة القاهرة
يتسائل الكثير من الطلاب المتقدمين للدراسات العليا عن رسائل الماجستير والدكتوراه كلية الآثار - جامعة القاهرة ، والتي تشمل مختلف المجالات والتخصصات في العلوم الأثرية .
وتتمثل رسائل الماجستير والدكتوراه كلية الآثار - جامعة القاهرة ، سواء المسجلة أو الممنوحة للطلاب المتقدمين لها في التخصصات الاتية :-
- الآثار الإسلامية .
- الاثار المصرية .
- ترميم الآثار .
- الاثار الرومانية اليونانية .
- برنامج علوم البيئة الأثرية .
برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة
هناك العديد من برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة والتي تتيحها الكلية للطلاب المتقدمين بطلبات التقديم للدراسة بهذه البرامج .
وتشتمل برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة على أربع دبلومات عامة ، وعشرة دبلومات متخصصة وأربع دبلومات مهنية ، إضافة إلى أربعة عشر برنامج ماجستير وأربعة عشر برنامج دكتوراه، حيث أن نظام الدراسة في برامج الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة ، كما يجب على الطالب اجتياز 72 ساعة معتمدة كحد أدنى للدبلومات العامة والمتخصصة .
وهذه البرامج والدبلومات تكون مقسمة على أربعة فصول دراسية ، وبالنسبة للدبلومات المهنية ، فيجب أن يجتاز الطالب 36 ساعة معتمدة مقسمة علي فصلين دراسيين ، وتشمل البرامج الخاصة بمرحلة الدبلومات والماجستير والدكتوراه على الآتي :-
- ترميم وصيانة الاثار العضوية وغير العضوية .
- الترميم المعماري .
- علوم البيئة الأثرية .
- دبلوم الآثار المصرية .
- دبلوم الآثار الإسلامية .
- دبلوم ترميم الاثار .
- دبلوم الآثار الرومانية اليونانية .
- دبلوم تاريخ الفن .
- دبلوم آثار ما قبل التاريخ .
- دبلوم آثار الشرق الأدنى القديم .
- دبلوم آثار شبه الجزيرة العربية والخليج العربي .
- دبلوم آثار دول البحر المتوسط .
- دبلوم آثار المشرق الإسلامي .
- دبلوم آثار المغرب والأندلس .
جدول امتحانات الدراسات العليا كلية الآثار - جامعة القاهرة
وقد أعلنت الجامعة عن جدول امتحانات الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة للعام الجامعي 2020 - 2021 ، والتي بدأت آخر شهر فبراير الماضي ، حيث جاء جدول امتحانات الدراسات العليا كلية الآثار جامعة القاهرة كالتالي :-
- أولًا ، دبلوم الاثار المصرية ، الآثار الإسلامية ، ترميم الآثار ، الآثار اليونانية والرومانية للفصل الدراسي الأول دور يناير 2021م ، والتي بدأت يوم 27 من شهر فبراير الماضي ، وتستمر حتى يوم 18 من شهر مارس الجاري .
- ثانيًا ، برنامج ماجستير الآثار المصرية ، الآثار الإسلامية ، الآثار اليونانية و الرومانية للفصل الدراسي الأول دور يناير عام 2021م ، وقد بدأت يوم 27 من فبراير الماضي ، وانتهت يوم 6 من الشهر الجاري .
- ثالثا برنامج دكتوراه الآثار الإسلامية ، ترميم الآثار للفصل الدراسي الأول دور يناير لعام 2021م ، حيث بدأت الامتحانات يوم 27 من شهر فبراير الماضي ، وانتهت يوم 10 من مارس الجاري .
كلية آثار جامعة القاهرة فيس بوك
وتقوم الكلية بنشر العديد من الأخبار المتعلقة بها ، من حيث موعد الامتحانات وانطلاق الفصول الدراسية من خلال صفحتها كلية آثار جامعة القاهرة فيس بوك .
ويقوم الطلاب الراغبين بزيارة صفحة كلية آثار جامعة القاهرة فيس بوك ، لمتابعة آخر أخبارها .