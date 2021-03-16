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رئيس تطوير الوافدين بالأزهر تستقبل وفد من اتحاد طلاب بنجلاديش

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:14 م
رئيس تطوير الوافدين
رئيس تطوير الوافدين تستقبل وفد اتحاد طلاب بنجلاديش
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محمد شحتة
استقبلت اليوم الدكتورة نهلة الصعيدي ، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، وفد من اتحاد طلاب دولة بنجلاديش ، لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بطلاب بنجلاديش ، ومنها كيفية عقد الامتحانات وسط جائحة كورونا، والاستعدادات التي يتبعها المركز لتقييم مستوى الطلاب وتحديد قدراتهم اللغوية، وتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة داخل منظومة الوافدين؛ للحد من انتشار العدوى وحرصًا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على العملية التعليمية، كما تطرق الحوار حول بعض المشاكل التي تواجه الطلاب من دولة" بنجلاديش" سواء أكانت متعلقة بالدراسة أم الإقامة، أم المنح وغيرها.

وأوضحت عميدة العلوم الاسلامية للوافدين ،  خلال حديثها مع الوفد، أن المركز يسعى دائمًا إلى إيجاد الحلول المناسبة، لتذليل كافة الصعاب والإجراءات التي تعيق الطلاب على تلقي العلم ودراسة اللغة العربية والعلوم والشرعية.

وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها رئيس مركز تطوير الوافدين وجميع العاملين به، والدور الرائع الذي تقوم به  لتطوير منظومة تعليم الوافدين.
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