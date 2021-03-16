رئيس تطوير الوافدين بالأزهر تستقبل وفد من اتحاد طلاب بنجلاديش

استقبلت اليوم الدكتورة نهلة الصعيدي ، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، وفد من اتحاد طلاب دولة بنجلاديش ، لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بطلاب بنجلاديش ، ومنها كيفية عقد الامتحانات وسط جائحة كورونا، والاستعدادات التي يتبعها المركز لتقييم مستوى الطلاب وتحديد قدراتهم اللغوية، وتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة داخل منظومة الوافدين؛ للحد من انتشار العدوى وحرصًا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على العملية التعليمية، كما تطرق الحوار حول بعض المشاكل التي تواجه الطلاب من دولة" بنجلاديش" سواء أكانت متعلقة بالدراسة أم الإقامة، أم المنح وغيرها.



