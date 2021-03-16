برتووكول تعاون بين مديرية الصحة وطب الأسنان بجامعة كفر الشيخ.. صور

أعلنت الدكتورة سوسن سلا م، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم، عن الاتفاق على برتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، ممثلة في إدارتي طب الأسنان والتدريب، وكلية طب الأسنان ب جامعة كفر الشيخ





جاء الاتفاق على بروتوكول التعاون، بحضور الدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب الأسنان والدكتور محمد يونس، مدير إدارة طب الأسنان وذلك للارتقاء بمستوى أطباء الأسنان ومهنة طب الأسنان بمحافظة كفرالشيخ.





وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو الاطلاع و الاستفادة بكل التقنيات والتطبيقات الحديثة في مجال طب الأسنان ودعما لعملية التعليم الطبي المستمر وباكورة التعاون المشترك.



