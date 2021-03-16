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تعليم

برتووكول تعاون بين مديرية الصحة وطب الأسنان بجامعة كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:13 م
بروتوكول التعاون
بروتوكول التعاون
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محمود زيدان
أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم، عن الاتفاق على برتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، ممثلة في إدارتي طب الأسنان والتدريب، وكلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ.

جاء الاتفاق على بروتوكول التعاون، بحضور الدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب الأسنان والدكتور محمد يونس، مدير إدارة طب الأسنان وذلك للارتقاء بمستوى أطباء الأسنان ومهنة طب الأسنان بمحافظة كفرالشيخ.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو الاطلاع و الاستفادة بكل التقنيات والتطبيقات الحديثة في مجال طب الأسنان ودعما لعملية التعليم الطبي المستمر وباكورة التعاون المشترك.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم الإعلان عن عقد 3أيام علمية في مجالات جراحة الفم وعلاج الجذور والحشو الضوئي.
برتووكول تعاون بين مديرية الصحة وطب الأسنان بجامعة كفر الشيخ.. صور
برتووكول تعاون بين مديرية الصحة وطب الأسنان بجامعة كفر الشيخ.. صور
برتووكول تعاون بين مديرية الصحة وطب الأسنان بجامعة كفر الشيخ.. صور
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