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محافظات

مزاد لطرح عملية الدفن الصحى للمخلفات البلدية الصلبة بدمياط الجديدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن طرح عملية خدمات المعالجة والدفن الصحى للمخلفات البلدية الصلبة بمدينة دمياط الجديدة، في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال. 

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز، نظير سداد 299 جنيها، ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني وآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره(100000 ) فقط مائة ألف جنيه، ويستكمل إلى (5%) من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف رئيس الجهاز  أنه ستعقد جلسة الإستفسارات للعملية يوم الإثنين الموافق 29 مارس الجاري، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة يوم الإثنين الموافق 5 أبريل المقبل بمقر الجهاز، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.

مؤكدا أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذ.
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