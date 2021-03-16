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اقتصاد

نائب رئيس غرفة القاهرة : زيادة مرتبات العاملين بالدولة تنعش الصناعة والتجارة والخدمات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:34 م
زيادة الاجور للقطاع
زيادة الاجور للقطاع العام
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ولاء عبد الكريم
أشاد أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.


وقال "الوسيمي" خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة اليوم الثلاثاء إن هذه التوجيهات سيكون لها مردود إيجابي ليس على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط ، بل على السوق بشكل عام ، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية ، وبالتالي مثل هذه التوجيهات مردوها سيكون إيجابيًا على الصناعة والتجارة والخدمات بشكل عام في ظل فترة الركود التي صاحبت كثيرًا من القطاعات ، خاصة مع ظهور جائحة كورونا  خلال الفترة الماضية.

وتوجه نائب رئيس غرفة القاهرة بالشكر للرئيس السيسي على اهتمامه المستمر بالمواطنين بكافة فئاتهم وشرائحم المجتمعية ، حيث إن هذه التوجيهات مردودها طيب اجتماعيًا واقتصاديًا وفي النهاية يصب في صالح تنمية بلدنا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه أيضًا  بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، كما وجّه بتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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