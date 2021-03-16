نائب رئيس غرفة القاهرة : زيادة مرتبات العاملين بالدولة تنعش الصناعة والتجارة والخدمات

أشاد أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.









وقال "الوسيمي" خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة اليوم الثلاثاء إن هذه التوجيهات سيكون لها مردود إيجابي ليس على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط ، بل على السوق بشكل عام ، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية ، وبالتالي مثل هذه التوجيهات مردوها سيكون إيجابيًا على الصناعة والتجارة والخدمات بشكل عام في ظل فترة الركود التي صاحبت كثيرًا من القطاعات ، خاصة مع ظهور جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.





وتوجه نائب رئيس غرفة القاهرة بالشكر للرئيس السيسي على اهتمامه المستمر بالمواطنين بكافة فئاتهم وشرائحم المجتمعية ، حيث إن هذه التوجيهات مردودها طيب اجتماعيًا واقتصاديًا وفي النهاية يصب في صالح تنمية بلدنا.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه أيضًا بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، كما وجّه بتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.