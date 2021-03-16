بعد مغادرته المستشفى.. الأمير فيليب يوجه كلمة خاصة لهؤلاء الأشخاص

وجه دوق إدنبرة، الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الشكر للطاقم الطبي على تقديم الرعاية له قرابة شهر خلال مكوثه بالمستشفى على خلفية خضوعه لعملية جراحية في القلب.









وحسب موقع "مترو" البريطاني، قال قصر باكنجهام في بيان إنه خرج بعد علاج من إصابة وإجراء عملية ناجحة".









وأضاف: "يود الأمير أن يشكر جميع الطاقم الطبي الذي اعتني به في كل من مستشفى الملك إدوارد السابع ومستشفى سانت بارثولوميو ، وكل من أرسل له تمنياته الطيبة".









وكانت وسائل إعلام بريطانية، نشرت صباح اليوم الثلاثاء، صورا لدوق أدنبرة، الأمير فيليب، لدى مغادرته المستشفى للعودة إلى قلعة وندسور، بعد شهر من مكوثه به على خلفية خضوعه لعملية جراحية في القلب.









والتقطت عدسات المصورين الأمير فيليب وهو يغادر المستشفى في مارليبون خلال ركوب السيارة.









وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن الأمير فيليب، غادر المستشفى، بعد إجراء عملية ناجحة في قلبه.









وبحسب الوكالة، فإن الأمير فيليب أجرى العملية في مستشفى سانت بارثولوميو، في العاصمة لندن.









وكان القصر الملكي البريطاني، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الأمير فيليب سيمكث في المستشفى من أجل العلاج والراحة، لبضعة أيام، وذلك بعد أن تم نقله إلى المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية في 16 فبراير الماضي.







